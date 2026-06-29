लोहागढ़ किला हत्या मामला: केतन के पासपोर्ट नष्ट करने के एंगल से होगी जांच, खंगाली जाएगी काॅल डिटेल

पुणे, 29 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की एक अदालत ने सोमवार को पुणे ग्रामीण पुलिस को सिया गोयल और चेतन बाबूलाल चौधरी की पांच दिन की पुलिस हिरासत और दे दी। दोनों पर 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है। यह घटना 18 जून को लोहगड़ किले में हुई थी।

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आरोपियों को सोमवार को वडगांव मावल अदालत में पेश किया गया, क्योंकि उनकी प्रारंभिक पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त हो गई थी।

पुलिस ने हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत को बताया कि जांच के कई महत्वपूर्ण पहलू अभी पूरे नहीं हुए हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की मौजूदगी में क्राइम सीन का रीक्रिएशन करना जरूरी है, घटना के बाद चेतन की गतिविधियों का पता लगाना है, हत्या के बाद हुई फोन बातचीत की जांच करनी है और केतन के पासपोर्ट को नष्ट करने से जुड़े सबूत भी बरामद करने हैं।

जांचकर्ताओं के अनुसार, सिया ने कथित रूप से पासपोर्ट चुरा कर उसे फाड़ दिया और जला दिया था। यह घटना उस समय हुई जब परिवार मुंबई एयरपोर्ट जा रहा था, जहां से उन्हें बाली की प्री-वेडिंग ट्रिप पर जाना था।

पुलिस का मानना है कि पासपोर्ट जानबूझकर हटाया गया ताकि कपल साथ में विदेश यात्रा न कर सके। ड्राइवर ने भी बयान में कहा कि यात्रा के दौरान सिया अकेले गाड़ी में वापस गई थी और कुछ सामान लेकर आई थी।

इस बीच, पुलिस ने 28 जून को लोहगड़ किले पर डमी की मदद से घटना का रीक्रिएशन भी किया और इस दौरान किले को अस्थायी रूप से आम लोगों के लिए बंद रखा गया।

पहले माना जा रहा था कि केतन की मौत 400 फीट गहरी खाई में गिरने से एक दुर्घटना में हुई है, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि उसे कथित रूप से सिया और चेतन ने धक्का दिया था। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और केतन उनके रिश्ते में बाधा माना जा रहा था।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के बीच पिछले छह महीनों में 2,000 से अधिक फोन कॉल हुए और करीब 238 घंटे तक बातचीत हुई, जो कथित साजिश का हिस्सा थी।

जांच में यह भी सामने आया है कि सिया ने इससे पहले भी केतन को मारने की कोशिश की थी, जब वे लोहगड़ किले गए थे। उस समय उसने उसे धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन वह झाड़ी पकड़कर बच गया था। बाद में सिया ने कहा था कि उसने सांप देखकर उसे बचाने की कोशिश की थी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी