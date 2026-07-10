लगातार बारिश से एनसीआर को बड़ी राहत: गर्मी और प्रदूषण से मिली निजात, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक बना बड़ी चुनौती

नोएडा, 10 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। एक ओर लोगों को भीषण गर्मी और खराब वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जलभराव और यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है।

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भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार (10 जुलाई) के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सुबह से दोपहर तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूरे दिन गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने सुबह और पूर्वाह्न के दौरान बिजली चमकने तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

बारिश के मद्देनजर गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बारिश का सबसे सकारात्मक असर एनसीआर की हवा पर देखने को मिला है। लगातार वर्षा के कारण वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषक कण धुल गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्रीन जोन में पहुंच गया है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अधिकांश मॉनिटरिंग स्टेशन पर वायु गुणवत्ता 'अच्छी' श्रेणी में दर्ज की गई।

दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों में अलीपुर का एक्यूआई 29, आया नगर 35, अशोक विहार 48, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज 25, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 33, कैंटोनमेंट 53, चांदनी चौक 64, आनंद विहार 70, सीआरआरआई मथुरा रोड 81 और बवाना 84 दर्ज किया गया। सभी स्टेशन 'अच्छी' श्रेणी में रहे।

नोएडा में भी हवा बेहद साफ रही। सेक्टर-62 का एक्यूआई 32, सेक्टर-116 का 48 और सेक्टर-125 का एक्यूआई 58 रिकॉर्ड किया गया। वहीं गाजियाबाद के गोविंदपुरम और संजय नगर में एक्यूआई 30, वसुंधरा में 52 तथा इंदिरापुरम में 66 दर्ज किया गया। इससे साफ है कि पूरे एनसीआर में लोग फिलहाल स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं।

हालांकि, बारिश ने राहत के साथ कई परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे सुबह के समय दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। कई अंडरपास और निचले इलाकों में पानी भरने से वाहनों की रफ्तार थम गई। प्रशासन जल निकासी के लिए पंपों की मदद से पानी निकालने में जुटा हुआ है।

आईएमडी के सात दिन के पूर्वानुमान के अनुसार 11 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा व गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। 12 जुलाई को 37/26 डिग्री के साथ सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। 13 और 14 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है।

वहीं, 15 जुलाई को तापमान 35/26 डिग्री के आसपास रहने के साथ सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। इन दिनों के लिए फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। मानसून की सक्रियता ने एनसीआर को भीषण गर्मी और प्रदूषण से बड़ी राहत दी है। वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और लोग लंबे समय बाद स्वच्छ हवा का आनंद ले रहे हैं। हालांकि जलभराव, ट्रैफिक जाम और दैनिक जीवन पर पड़े असर ने नगर निकायों और प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीसीएच