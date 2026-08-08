लगातार बारिश के चलते केरल के सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

तिरुवनंतपुरम, 8 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में तीव्र वर्षा के एक और दौर की चेतावनी जारी करने के बाद शनिवार को केरल में हाई अलर्ट जारी रहा, जिसके तहत सात जिलों को ऑरेंज अलर्ट के अंतर्गत रखा गया है।
पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले घंटों में मौसम अस्थिर रह सकता है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में जलभराव, अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है।
एहतियात के तौर पर, अधिकारियों ने कई प्रभावित जिलों में शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है, जिनमें आंगनवाड़ी से लेकर व्यावसायिक कॉलेज तक शामिल हैं।
हालांकि, कोझिकोड में व्यावसायिक कॉलेजों को इस बंदी आदेश से छूट दी गई है। पहले से निर्धारित सार्वजनिक और विश्वविद्यालय परीक्षाएं योजना के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी।
अधिकारियों ने तटीय इलाकों में भी प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है, तेज हवाओं और खराब मौसम की संभावना के मद्देनजर मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है।
केरल तट के किनारे 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जो कभी-कभी 60 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया है। भूस्खलन और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि यदि आवश्यक हो तो सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें।
नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए लोगों को जल निकायों के पास जाने, नदियों में प्रवेश करने या झरनों और अन्य संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर जाने से बचने की चेतावनी दी गई है।
सुरक्षा उपायों के तहत नदियों के किनारे मछली पकड़ने और सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तालुक स्तर पर नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और अग्निशमन एवं बचाव दल को उन क्षेत्रों में तैयार रखा गया है जहां भारी बारिश होने की संभावना है।
अधिकारियों ने जनता से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक मौसम और आपदा प्रबंधन संबंधी अपडेट पर ही भरोसा करें। नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, केरल में आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने की संभावना है, जिसके चलते राज्य में मौसम की कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
--आईएएनएस
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