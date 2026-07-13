'लाडली बहिन योजना' के लाभार्थियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए : सांसद अरविंद सावंत

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र सरकार की 'लाडली बहिन' योजना से बड़ी संख्या में लाभार्थियों के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए इसे गंभीर मामला बताया। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं के भविष्य, सामाजिक मुद्दों और मंत्री नितेश राणे के हालिया बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

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सावंत ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मैंने महीने की शुरुआत में भी 'लाडली बहिन' योजना को लेकर चिंता जताई थी। इस योजना से लाखों महिलाओं के नाम हटाए गए हैं।

सावंत ने आरोप लगाया, "विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद में बड़ी संख्या में महिलाओं और उनके परिवारों ने मतदान किया था। यदि प्रत्येक परिवार के औसतन तीन वोटों का अनुमान लगाया जाए तो यह संख्या करोड़ों तक पहुंचती है। जनता के धन का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के विपरीत है। योजना में कुछ पुरुषों द्वारा भी कथित रूप से अनुचित तरीके से लाभ लेने के मामले सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।"

सांसद सावंत ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा, "उसमें सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई। संसद का सत्र अभी जारी है और उनकी पार्टी इन विषयों को लगातार उठाती रहेगी। युवाओं के भविष्य और रोजगार से जुड़े मुद्दे विपक्ष की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।"

अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सावंत ने कहा, "देश के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं और इस प्रकार के बयान केवल सार्वजनिक विमर्श का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ऐसे मुद्दों को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।"

सावंत ने यह भी टिप्पणी की कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है, तब चर्चा को हिंदू-मुस्लिम विवादों की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने लोगों से वास्तविक जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी