भारत समाचार

Uttar Pradesh Accident : ललितपुर में चार युवकों की डूबने से मौत, अयोध्या में तीन लोग लापता

उत्तर प्रदेश के ललितपुर और अयोध्या में दर्दनाक डूबने की घटनाएं, कई की मौत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 07, 2026, 10:23 AM
यूपी: ललितपुर में चार युवकों की डूबने से मौत, अयोध्या में तीन लोग लापता

ललितपुर/अयोध्या: उत्तर प्रदेश के ललितपुर और अयोध्या में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। ललितपुर में नहर में नहाते समय डूबने से चार युवकों की मौत हो गई, जबकि अयोध्या स्थित सरयू नदी में तीन युवक डूब गए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

 

 

ललितपुर की घटना उस समय घटी, जब नहर में नहा रहे एक युवक को बचाने के लिए कुछ और युवक उसमें कूदे। बताया गया है कि सभी युवक मध्य प्रदेश के वस्त्रावन गांव से शादी समारोह में आए हुए थे। फिर वे अपनी बहन के यहां हर्षपुर गांव पहुंचे थे,जहां वे नहर में नहाने के लिए निकले थे। एक युवक को बचाने के लिए एक-एक कर 5 युवक नहर में कूद गए, जिनमें से 4 युवकों की मौत हो गई है।

 

घटना की जानकारी सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और बचाव दल भी मौके पर पहुंचा। अभी एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे फिलहाल, झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है।

 

दूसरी घटना अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र में हुई। जानकारी सामने आई कि सरयू नदी में स्नान करते समय कुछ लोग डूब गए थे, जिनमें से तीन युवकों की मौत होने की आशंका है।

 

अयोध्या एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत सरयू तट पर कुछ लोग स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान, वे बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ गए थे। उनमें से तीन युवक पानी में डूब गए, जिनकी मृत्यु संभावित है। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। लापता युवकों की बरामदगी के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

 

इससे पहले, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक नाव के नदी में डूबने से नाबालिग की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी लापता हैं। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के कुतुपुर पटिया में बीते दिन 9 लोगों को नदी पार करा रही नाव पलटी थी, जिनमें से 6 लोग लापता हो गए। गुरुवार सुबह एक 14 वर्षीय किशोरी अर्चना का शव बरामद हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अभी रेस्क्यू में जुटी हैं।

 

--आईएएनएस

 

 

Local IncidentTragic NewsBreaking News IndiaRiver Accident IndiaLalitpur NewsUttar PradeshDrowning AccidentSaryu RiverSDRF RescueWater AccidentPolice Rescue OperationAyodhya news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...