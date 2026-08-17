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भारत समाचार

यूपी : शिक्षकों की कमी और खराब भोजन से नाराज छात्राओं का प्रदर्शन, डीएम को मौके पर बुलाने की मांग

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(Updated )
यूपी

लखनऊ, 17 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने सोमवार को विद्यालय की व्यवस्थाओं के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध जताया। तेज बारिश के बीच जेन एल्फा छात्राएं विद्यालय से निकलकर करीब ढाई किलोमीटर दूर दुबग्गा-कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंचीं और सड़क पर बैठकर विरोध जताने लगीं। छात्राओं के अचानक सड़क पर उतरने से मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

छात्राओं ने आरोप लगाया कि विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके अलावा भोजन की गुणवत्ता खराब है और बीमार होने पर समय पर समुचित उपचार नहीं मिल पाता। छात्राओं का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। एक छात्रा ने बताया कि उनसे उनके शिक्षक गन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। वो काफी परेशानी में है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।

छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में किसी के बीमार पड़ने पर समय पर उचित चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पाती। उनका आरोप है कि इन समस्याओं की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार दी गई लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। डीएम को मौके पर बुलाने की मांग प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्राओं ने अपनी शिकायतें सीधे जिलाधिकारी के सामने रखने और समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की।

अधिकारियों ने छात्राओं से बातचीत कर उन्हें शांत कराने तथा स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, छात्राएं जिलाधिकारी को मौके पर बुलाकर समस्याओं का तत्काल समाधान कराने की मांग पर अड़ी रहीं। अधिकारियों की ओर से छात्राओं से बातचीत कर स्थिति सामान्य कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

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