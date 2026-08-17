मंदिर भगदड़ : मरने वालों में 6 लखीसराय, एक-एक मुंगेर और पटना के रहने वाले

पटना, 17 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को हुई भगदड़ में सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 13 से अधिक अन्य श्रद्धालु घायल हो गए।

यह घटना सोमवार तड़के अशोकधाम रेलवे स्टेशन और मंदिर के बीच के मार्ग पर उस समय घटी जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु 'जलाभिषेक' के लिए एकत्रित हुए थे।

अब तक पहचाने गए मृतकों में मनमाला देवी (44), इंद टोला, बरहिया, लखीसराय, रिंकू देवी (50), फरदा, सफियासराय, मुंगेर, हेमलता देवी (55), कैंदी प्रतापपुर, हलसी, लखीसराय, ललिता देवी, प्रतापपुर, हलसी, लखीसराय और तीन अन्य शामिल हैं।

लखीसराय के जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, सोमवार सुबह 6:30 बजे से 7:00 बजे के बीच भीड़ विशेष रूप से बढ़ गई थी। जब श्रद्धालुओं की कतार अशोक धाम हॉल्ट तक फैली हुई थी, जहां कथित तौर पर दो ट्रेनें खड़ी थीं। बिजली का खंभा अचानक गिर जाने से श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई।

खबरों के मुताबिक, यह अफवाह फैल गई कि गिरा हुआ खंभा बिजली से चार्ज था, जिससे लोग अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे। इसके परिणामस्वरूप मची अफरातफरी में भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालु गिर गए और भीड़ के नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों और अन्य तीर्थयात्रियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए लखीसराय के सदर अस्पताल ले जाया गया।

वहीं, बिहार सरकार ने सोमवार को लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं, इस घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई नेताओं ने दुख जताया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "अशोक धाम मंदिर, लखीसराय में हुई भगदड़ के कारण हुई जनहानि से मैं अत्यंत दुखी हूं। इस हृदयविदारक घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस घटना से प्रभावित सभी लोगों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करें।"

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "अशोक धाम मंदिर, लखीसराय में हुई हृदयविदारक भगदड़ की घटना अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। श्रद्धालुओं की असमय मृत्यु की खबर से मन गहरा आहत है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं दिवंगत श्रद्धालुओं के परिजनों के साथ हैं। ईश्वर पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना है।"

--आईएएनएस

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