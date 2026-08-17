बिहार सरकार ने मंदिर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का किया ऐलान

पटना, 17 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार सरकार ने सोमवार को लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं, इस घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई नेताओं ने दुख जताया है।

भगदड़ में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना से मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि सावन के पवित्र महीने के तीसरे सोमवार को पूजा-अर्चना और अनुष्ठान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जमा हुए थे।

खबर है कि एक बिजली का तार गिरने से भीड़ में अफरातफरी मच गई। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच अफवाहें फैल गईं, जिससे घबराहट पैदा हो गई। कई श्रद्धालु बचने की कोशिश में अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे। भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालु फंस गए और एक-दूसरे के नीचे दब गए। इस घटना से मंदिर में अफरातफरी मच गई जबकि स्थानीय लोगों और अन्य श्रद्धालुओं ने तुरंत भीड़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू कर दीं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "अशोक धाम मंदिर, लखीसराय में हुई भगदड़ के कारण हुई जनहानि से मैं अत्यंत दुखी हूं। इस हृदयविदारक घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के शोक-संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस घटना से प्रभावित सभी लोगों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करें।"

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट किया, "अशोक धाम मंदिर, लखीसराय में हुई हृदयविदारक भगदड़ की घटना अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। श्रद्धालुओं की असमय मृत्यु की खबर से मन गहरा आहत है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं दिवंगत श्रद्धालुओं के परिजनों के साथ हैं। ईश्वर पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना है।"

बिहार सरकार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "सावन के तीसरे सोमवार पर बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम (इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर) में जलाभिषेक के दौरान बिजली का तार गिरने से फैले करंट, मची अफरा तफरी और भगदड़ से हुए दुखद हादसे में अनेक श्रद्धालुओं के घायल होने व 7 की असामयिक मृत्यु के समाचार से मर्माहत हूं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उचित सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन नहीं होना एनडीए सरकार की प्रशासनिक कुव्यवस्था का परिचायक है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं तथा मृतकों को श्रद्धांजलि! सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि एवं घायलों के त्वरित इलाज की व्यवस्था करें। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।"

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया, "अशोकधाम मंदिर, लखीसराय में हुई दुखद भगदड़ की घटना से मन व्यथित है। इस हादसे में श्रद्धालुओं के निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवारों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना है।"

केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन) ने एक्स पर लिखा, "लखीसराय के पावन अशोकधाम मंदिर में तीसरी सोमवारी के अवसर पर अचानक भीड़ काफी बढ़ गई। इसी दौरान बिजली का तार गिरने, बिजली का पोल गिरने और करंट आने की अफवाह फैल गई, जिसके कारण श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई। इस हृदयविदारक हादसे में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुःखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शांति प्रदान करें तथा उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति दें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन घड़ी में मेरी पूरी संवेदनाएँ पीड़ित परिवारों के साथ हैं।"

--आईएएनएस

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