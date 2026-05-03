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Telangana Politics : केटी रामाराव ने तेलंगाना सीएम पर 14 लाख छात्रों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया

केटीआर का आरोप- फीस रिइम्बर्समेंट में बदलाव से 14 लाख छात्रों पर संकट
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Dainik Hawk·
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May 03, 2026, 03:08 PM
केटी रामाराव ने तेलंगाना सीएम पर 14 लाख छात्रों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर फीस वापसी के मामले में बीसी, सीसी, सीटी और अल्पसंख्यक समुदायों के लगभग 14 लाख छात्रों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री को लिखे एक विस्तृत पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

केटीआर ने कहा कि सरकारी आदेश फीस वापसी योजना को खत्म करने का एक घोर और जानबूझकर किया गया प्रयास है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली रही है।

खबरों के मुताबिक, इस सरकारी आदेश के तहत शिक्षण संस्थानों को फीस वापसी की मंजूरी मिलने से पहले ही छात्रों से फीस वसूलने की अनुमति मिल गई है।

उन्होंने कहा कि इस कदम से लाखों गरीब छात्र उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित हो जाएंगे और उनका भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। केटीआर ने सरकारी आदेश संख्या 7 को तुरंत वापस लेने की मांग की और मुख्यमंत्री से छात्र समुदाय से सार्वजनिक माफी मांगने का आह्वान किया।

शिक्षा क्षेत्र में वित्तीय संकट को उजागर करते हुए केटीआर ने बताया कि राज्य सरकार पिछले ढाई वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की फीस वापसी का बकाया चुकाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि इससे 2,500 से अधिक शिक्षण संस्थान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और छात्रों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने और अपनी शिक्षा जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

केटीआर ने लंबित बकाया राशि के मूल मुद्दे को हल करने के बजाय समितियों, नाममात्र की धनराशि जारी करने और आश्वासनों में देरी करके हितधारकों को गुमराह करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की।

योजना की शुरुआत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शुल्क प्रतिपूर्ति कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी द्वारा शुरू किया गया था और तेलंगाना में के. चंद्रशेखर राव द्वारा शिक्षा की समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रभावी ढंग से जारी रखा और मजबूत किया गया था।

बीआरएस नेता ने इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल को कमजोर करने के पीछे वर्तमान सरकार के इरादे पर सवाल उठाया।

केटीआर ने आवासीय शिक्षण संस्थानों की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की और छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया।

--आईएएएस

 

 

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