BRS Party

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 17, 2026, 10:33 PM

Telangana Municipal Elections 2026 : 105 में से 84 नगरपालिकाओं पर कांग्रेस का कब्जा, 7 में से 6 निगमों में भी बढ़त

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 04:52 AM

Karimnagar Mayor Election : करीमनगर कॉर्पोरेशन के लिए लड़ाई, पांच पार्षद कांग्रेस में शामिल

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 08:34 AM

KCR Phone Tapping Case: फोन टैपिंग मामले में पूर्व सीएम केसीआर से पूछताछ कर सकती है एसआईटी

featuredfeatured
तेलंगाना
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 30, 2026, 03:42 AM

KCR Phone Tapping Case : केसीआर ने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए एक और तारीख मांगी

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 27, 2026, 05:15 AM

Phone Tapping Case Telangana : एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 16, 2026, 03:46 AM

Telangana Politics : तेलंगाना के स्पीकर ने दो और बीआरएस विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाली याचिकाओं को किया खारिज

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Dec 30, 2025, 04:02 AM

KT Rama Rao Statement : 'पूर्व बॉस' को खुश करने के लिए सिंचाई परियोजना में बाधा डाल रहे रेवंत रेड्डी : केटी रामाराव