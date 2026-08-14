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भारत समाचार

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपमानजनक टिप्पणी मामले में सांसद नागेंद्र रे पर एफआईआर दर्ज

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कोलकाता, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में कूचबिहार जिले की पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा के राज्यसभा सदस्य नागेंद्र रे उर्फ ​​अनंत महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

कूच बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष जोशी ने बताया कि 7 अगस्त को कूच बिहार नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 के एक निवासी ने सांसद नागेंद्र रे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत नेताजी के बारे में सांसद की टिप्पणियों को लेकर थी और इसी के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुरुवार को इस वर्ष फरवरी में उन्हें प्रदान किए गए 'बंगा विभूषण' पुरस्कार को वापस लेने और रद्द करने के निर्णय की घोषणा के 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की गई थी।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर रे की हालिया टिप्पणियों ने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की कोई भूमिका नहीं थी और उन्होंने महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पर आजाद हिंद फौज का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया।

इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि अगर कोई नेताजी के बारे में अपमानजनक या अस्वीकार्य टिप्पणी करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

मुख्यमंत्री के आश्वासन के तुरंत बाद पिछले 24 घंटों में दो लगातार कार्रवाइयां हुईं - पहली गुरुवार को उनके 'बंगा विभूषण' पुरस्कार को वापस लेने और रद्द करने के माध्यम से और फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के माध्यम से।

संयोगवश गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा उनके 'बंगा विभूषण' पुरस्कार को वापस लेने और रद्द करने की घोषणा के तुरंत बाद नागेंद्र रे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो संदेश जारी कर नेताजी के बारे में अपनी पिछली टिप्पणियों के लिए माफी मांगी।

उन्होंने कहा, "अगर अनजाने में की गई मेरी कुछ टिप्पणियों से किसी को मानसिक रूप से ठेस पहुंची हो, तो नेताजी के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं।" हालांकि उस माफीनामे के बाद भी वह अपनी टिप्पणियों के लिए कानूनी नतीजों से नहीं बच सके और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी