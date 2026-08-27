कोलकाता के होटल से अपहृत नाबालिग लड़की बरामद, चार मानव तस्कर गिरफ्तार

कोलकाता, 27 अगस्त (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस ने गुरुवार सुबह बताया कि पुलिस की एक टीम ने बुधवार रात शहर के एक होटल से अपहृत नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया।

नाबालिग लड़की को उसके अपहरणकर्ताओं ने कोलकाता शहर के एक होटल के कमरे में बंद कर दिया था, जिसका मकसद उसे मानव तस्करी और देह व्यापार में धकेलना था। पुलिस ने चारों अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने नाबालिग लड़की को उसी होटल में नौकरी दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गए थे।

गिरफ्तार किए गए चारों व्यक्तियों की पहचान आशीष भारद्वाज, स्वरूप दास, शेख शहाबुद्दीन और मुजफ्फर हुसैन के रूप में हुई है।

जांच अधिकारियों को संदेह है कि ये चारों व्यक्ति एक बड़े बालिका तस्करी रैकेट का हिस्सा हैं और वर्तमान में उनसे तस्करी रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के सूत्रों ने बताया कि नाबालिग लड़की को हाल ही में शहर के एक बार में गाने के लिए नियुक्त किया गया था। वहीं पर वह चार तस्करों की नजर में आ गई। उन्होंने लड़की को दक्षिण कोलकाता के गरफा स्थित एक अन्य होटल में बहुत अधिक वेतन पर गाने का काम दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले लिया।

इसके बाद, उसे दक्षिण कोलकाता के गरफा स्थित उक्त होटल में गायिका के रूप में नौकरी के लिए बुलाया गया था। हालांकि, होटल पहुंचने के बाद, अपहरणकर्ताओं में से एक उसे उसी होटल के एक कमरे में ले गया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया।

वह कुछ दिनों तक कमरे में बंद रही और उसके बाद होटल के एक कर्मचारी की मदद से उसने किसी तरह अपने एक रिश्तेदार को इस मामले की जानकारी दी। उस रिश्तेदार ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया, "पुलिस ने होटल पर छापा मारा और होटल के कमरे से अपहृत नाबालिग लड़की को बचा लिया तथा उसके अपहरण में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।"

पुलिस ने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों लोगों ने अपहरण में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और उन्होंने यह भी माना है कि उनका इरादा उसे देह व्यापार में धकेलने का था।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमें अपहरण के बारे में समय पर जानकारी मिल गई और इसलिए हम उसे राज्य से बाहर तस्करी किए जाने से पहले होटल के कमरे से बचाने में सक्षम रहे।"

--आईएएनएस

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