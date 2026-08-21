कोलकाता होटल अग्निकांड पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय बोले-यह बहुत दुखद और दर्दनाक घटना

कोलकाता, 21 अगस्त (आईएएनएस)। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग, झारखंड हाई कोर्ट के फैसले सहित कई मामलों पर प्रतिक्रिया दी है।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए कोलकाता में आग की घटना पर सौगत रॉय ने कहा, "यह बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है, जिसमें होटल में ठहरे नौ लोगों की जान चली गई। यह फायर डिपार्टमेंट की लापरवाही की ओर इशारा करता है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए।"

पूर्व कांग्रेस सांसद और 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार के निधन पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, "सज्जन कुमार कांग्रेस के एक अहम नेता थे। बेशक, उन पर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख-विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप था। इसके अलावा, मैं इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।"

झारखंड हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार के 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने के मामले में सौगत रॉय ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाने का अधिकार है और राज्य सरकार को हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा। यह अच्छी बात है कि हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है।"

भाजपा सांसद कंगना रनौत की अभिनेत्री शर्मिला टैगोर पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, "कंगना रनौत को 'वंदे मातरम' या इसके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें यह नहीं पता कि रवींद्रनाथ ने सलाह दी थी कि 'वंदे मातरम' के केवल शुरुआती दो पैराग्राफ ही गाए जाने चाहिए। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए ऐसा कहा था।"

उन्होंने कहा, "मैं वही मानूंगा जो रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था। उन्होंने 1937 में यह राय दी थी। वे चाहते थे कि 'वंदे मातरम' के केवल शुरुआती दो पद ही गाए जाएं। भाजपा 'वंदे मातरम' के सभी छह पदों को शामिल करने की मांग करके बेवजह इसे मुद्दा बना रही है। मैं भाजपा के नजरिए का समर्थन नहीं करता।"

--आईएएनएस

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