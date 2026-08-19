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भारत समाचार

कोलकाता के होटल में लगी आग लगातार लापरवाही और बेपरवाही का नतीजा: सीएम अधिकारी

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(Updated )
कोलकाता

कोलकाता, 19 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को मध्य कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में लगी आग की घटना को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। इस घटना में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने इस हादसे को पिछली सरकार की लगातार लापरवाही और बेपरवाही का नतीजा बताया।

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर स्थित होटल में लगी आग की दुखद घटना से मैं स्तब्ध और दुखी हूं। जहां हम बचाव और राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं, वहीं आज हमारे सामने जो सच्चाई है, उसे नजरअंदाज करना असंभव है। यह त्रासदी पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई लापरवाही की विरासत की एक गंभीर याद दिलाती है।

उनके अनुसार, सालों से राज्य की राजधानी कोलकाता और अन्य जिलों में बुनियादी ढांचे को बिना किसी रोक-टोक के बढ़ने दिया गया। आग से सुरक्षा के जरूरी नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए इमारतों को होटल और अन्य व्यवसायों के तौर पर बनाने और चलाने की मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने जान-बूझकर अनदेखी की, जरूरी ऑडिट नहीं करवाए और असुरक्षित हालात बने रहने दिए। हम उस दौर में हुए नुकसान को ठीक करने और सुरक्षा के उन नियमों को लागू करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जो पहले से ही लागू होने चाहिए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति उनकी पूरी संवेदना है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि घायलों को बेहतरीन इलाज और मदद मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस घटना की विस्तृत जांच के लिए तुरंत पांच सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई है। हम सच का पता लगाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना है।

पुलिस और पश्चिम बंगाल फायर सर्विस डिपार्टमेंट की शुरुआती जांच से पता चला है कि आज सुबह होटल में लगी आग में मारे गए नौ लोगों (जिनमें दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है) की मौत जलने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई।

--आईएएनएस

एमएस/