Kolkata Weather Update : दो दिन की बारिश ने बदला मौसम, कोलकाता में अधिकतम तापमान 11 डिग्री गिरा, सर्दी से छूटी कंपकंपी

कोलकाता: कोलकाता में दो दिनों की बारिश के बाद अधिकतम तापमान में असामान्य रूप से 11 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि यह मौसम अगले शुक्रवार तक जारी रहने की संभावना है। उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक फैले पूरे राज्य में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

अब तक अधिकतम तापमान लगातार 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था। शुक्रवार शाम शुरू हुई बारिश शनिवार को जारी रही, जिसकी वजह से पारा एक झटके में 11 डिग्री तक गिर गया। कोलकाता और दक्षिण बंगाल में अचानक कड़ाके की ठंड पड़ गई है।

शनिवार को कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 11 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम था।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तरी हरियाणा से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही एक और निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की प्रचुर मात्रा को देखते हुए अगले 24 घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है।"

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, झाड़ग्राम, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और कोलकाता जिलों के कई क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। शेष जिलों में, एक या दो अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

सोमवार को पूर्वी बर्दवान, पश्चिमी बर्दवान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, झाड़ग्राम, बांकुरा और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दक्षिण बंगाल के शेष जिलों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

--आईएएनएस