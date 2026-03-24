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Kolkata Murder Case : महिला की बेरहमी से हत्या, फिर युवक ने भी कर ली खुदकुशी

गरिया में महिला की ब्यूटी पार्लर में हत्या, आरोपी ने आत्महत्या की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 24, 2026, 03:22 PM
कोलकाता : महिला की बेरहमी से हत्या, फिर युवक ने भी कर ली खुदकुशी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में स्थित गरिया के महामायातला क्षेत्र से मंगलवार को दो शव बरामद किए गए। एक व्यक्ति ने एक महिला की उसके ब्यूटी पार्लर के अंदर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, और बाद में खुदकुशी कर ली।

पुलिस ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना तनावपूर्ण संबंधों के कारण हुई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मृत महिला की पहचान रूपबानी दास के रूप में हुई है, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। वह गरिया के नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले महामायातला में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी।

मंगलवार को कश्मीर का एक युवक पार्लर में घुसा और उसने एक धारदार हथियार से महिला पर वार करना शुरू कर दिया। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस भयावह दृश्य को देखकर आसपास के दुकानदार दहशत में भाग गए। सूचना मिलते ही, पुलिस का एक बड़ा दल घटनास्थल पर पहुंचा।

पुलिस ने खून से लथपथ महिला को बरामद कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच, पार्लर के अंदर ही उस युवक का शव भी बरामद हुआ।

यह पुष्टि हो चुकी है कि वह कश्मीर का रहने वाला था, लेकिन उसका नाम और उसकी सटीक पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है। पुलिस फिलहाल इन जानकारियों की पुष्टि करने में जुटी है।

बरुईपुर पुलिस जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के आधार पर, हमें संदेह है कि युवक ने महिला की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। दोनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए गए हैं। घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

इस घटना ने इलाके में सनसनी और दहशत पैदा कर दी है। दिनदहाड़े एक महिला की हत्या ने स्थानीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण, इस घटना ने कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

--आईएएनएस

 

 

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