खंडवा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू, पथराव में आठ वनरक्षक हुए थे घायल

खंडवा, 29 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला प्रशासन ने सोमवार को गुड़ी रेंज के अंतर्गत आने वाले अमाखुजरी वन में वन भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया। यह कदम अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसक पत्थरबाजी हमले में आठ वन रक्षकों के घायल होने के एक दिन बाद उठाया गया।

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वन, पुलिस और राजस्व विभागों के 600 से अधिक कर्मियों को 30 जेसीबी मशीनों के सहयोग से अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए तैनात किया गया था।

यह बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई रविवार की झड़प के बाद हुई, जब मानसून के आगमन के बाद वन भूमि पर नई खेती को रोकने की कोशिश कर रहे वन विभाग के 40 सदस्यीय फ्लाइंग स्क्वाड पर कथित तौर पर लगभग 400 अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था।

वन अधिकारियों के अनुसार, महिलाओं को कथित तौर पर भीड़ के आगे रखा गया था जबकि अन्य लोगों ने गुलेल और लाठियों से पत्थर फेंककर टीम पर हमला किया, जिससे आठ वन रक्षक घायल हो गए।

हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एहतियात के तौर पर सुरक्षा जैकेट पहने लगभग 60 महिला पुलिसकर्मियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया था।

ऑपरेशन के दौरान, ड्रोन आधारित आंसू गैस प्रणाली ले जा रहे एक पुलिस वाहन में मौजूद आंसू गैस के कनस्तर से रिसाव हो गया, जब वाहन घने जंगल से गुजरा। कनस्तर को तुरंत खोला गया और गैस को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना से ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा।

सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर ने बताया कि इस संयुक्त अभियान में पुलिस अधिकारियों और लगभग 200 पुलिस कांस्टेबलों के साथ लगभग 400 वनकर्मी शामिल थे।

उन्होंने कहा, “सुबह के समय गीली जमीन के कारण काम धीमा रहा, लेकिन अतिक्रमण वाले क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा पहले ही खाली करा लिया गया है। स्थिति शांतिपूर्ण है और अब तक कोई विरोध नहीं हुआ है।”

कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने भी अभियान की निगरानी के लिए वन क्षेत्र का दौरा किया। गुप्ता ने बताया कि वे अभी-अभी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मीडिया से आगे की जानकारी साझा करने से पहले क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे।

वन अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने पहले अमाखुजरी वन में लगभग 500 एकड़ अतिक्रमित भूमि को खाली कराया था और नए अतिक्रमण को रोकने के लिए खाइयां खोदी थीं। हालांकि, आरोप है कि लगभग 200 एकड़ भूमि पर दोबारा अतिक्रमण कर खेती शुरू कर दी गई, जिसके चलते नए सिरे से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।

वन अतिक्रमणों से निपटने के लिए 2025 में गठित एक विशेष फ्लाइंग स्क्वाड के सभी आठ घायल वन रक्षकों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

वन अधिकारियों ने कहा कि रविवार के हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं जबकि वन विभाग ने भविष्य में अतिक्रमण विरोधी अभियानों के लिए स्थायी पुलिस सुरक्षा की मांग की है।

जिला वन अधिकारी राकेश कुमार दामोर ने बताया कि रविवार के हमले के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, "एफआईआर दर्ज कर नौ चिन्हित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण विरोधी अभियान पर्याप्त सुरक्षा के बीच जारी है।"

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम