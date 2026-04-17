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Valparai Road Accident : केरल के वालपराई में सड़क दुर्घटना में नौ लोगों की मौत

पोल्लाची-वालपराई घाट रोड पर खतरनाक मोड़ पर हादसा, शिक्षकों का समूह था सवार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 04:51 PM
केरल के वालपराई में सड़क दुर्घटना में नौ लोगों की मौत

मलप्पुरम/पोल्लाची: केरल के मलप्पुरम जिले से आए पर्यटकों का एक ग्रुप शुक्रवार को तमिलनाडु के वालपराई में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

पीड़ित पेरिनथलमान्ना के टीचर्स और अन्य लोगों के एक समूह का हिस्सा थे, जो छुट्टी मनाने के लिए निकले थे।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, जिस मिनी ट्रैवलर वैन में वे यात्रा कर रहे थे, वह पोल्लाची-वालपराई घाट रोड के 13वें हेयरपिन मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

त्रिशूर की तरफ से आ रही गाड़ी अनियंत्रित होकर गार्ड रेल से टकरा गई और आठवें हेयरपिन मोड़ की ओर तेजी से नीचे गिर गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

वैन में 12 टीचर और एक ड्राइवर सवार थे, जिनमें मलप्पुरम के पांग स्थित जीएलपी स्कूल के कर्मचारी और परिवार के सदस्य शामिल थे।

घायलों को पोलाची के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पीड़ितों के परिजनों और मित्रों का एक दल कोयंबटूर के लिए रवाना हो चुका है, जहां घायलों और मृतकों के शवों को ले जाया जा रहा है।

पोलची-वालपराई मार्ग अपनी ऊबड़-खाबड़ जमीन और 40 से अधिक तीखे मोड़ों के लिए जाना जाता है, जिससे यह चालकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण मार्ग बन जाता है।

शुक्रवार शाम के आसपास हुई इस दुर्घटना ने केरल के मलप्पुरम जिले में सनसनी फैला दी है।

केरल राज्य पुलिस प्रमुख रेवदा चंद्रशेखर ने कहा कि वह तमिलनाडु के अपने समकक्ष के साथ लगातार संपर्क में हैं।

उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है और अधिकारी समय पर चिकित्सा देखभाल और आगे की सहायता सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं।

बचाव और जांच कार्य जारी रहने के कारण आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

--आईएएनएस

 

 

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