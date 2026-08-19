केरल : सावरकर पर पूछे गए सवाल को लेकर शिक्षक निलंबित, हाई कोर्ट ने एक महीने के लिए रोका सस्पेंशन

कोच्चि, 19 अगस्त (आईएएनएस)। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को वीर सावरकर से जुड़े एक क्विज सवाल के कारण राज्य सरकार द्वारा निलंबित किए गए स्कूल शिक्षक को बड़ी राहत दी। अदालत ने शिक्षक के निलंबन पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति विजू अब्राहम ने शिक्षक के. गुरुप्रसाद राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश के अमल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षक के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रह सकती है।

अदालत ने कहा, "मैं एक अंतरिम आदेश पारित करने के पक्ष में हूं, जिसके तहत निलंबन आदेश के अमल पर एक महीने की रोक लगाई जाती है। लेकिन, मैं अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देता हूं।"

मामला शिक्षक द्वारा तैयार किए गए एक क्विज से जुड़ा है, जिसमें वीडी सावरकर को ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बताया गया था, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे कठोर सजा मिली थी।

इसी सवाल को लेकर विवाद शुरू हुआ और बाद में शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निलंबित कर दिया गया।

निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए गुरुप्रसाद राय ने हाई कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी अंतरिम राहत की मांग पर विचार किया और निलंबन आदेश के अमल पर अस्थायी रोक को उचित माना।

हालांकि, यह राहत सीमित है। अदालत ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त नहीं किया है और संबंधित अधिकारियों को शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी है। यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह मामला ऐतिहासिक व्यक्तित्वों जैसे संवेदनशील विषय से जुड़ा है।

अदालत के अंतरिम आदेश का मतलब है कि शिक्षक का निलंबन एक महीने तक प्रभावी नहीं रहेगा। इसके बाद मामले पर आगे सुनवाई हो सकती है।

इस बीच, हाई कोर्ट से मिली अस्थायी राहत से अलग अनुशासनात्मक प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से जारी रह सकती है।

--आईएएनएस

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