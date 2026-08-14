केरल सरकार अरब पर्यटकों को लुभाने और पर्यटन से बड़ी कमाई करने की तैयारी में

कोच्चि, 14 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सतीशन के नेतृत्व में केरल सरकार अरब देशों से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़े अभियान पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य लगभग तीन लाख अतिरिक्त पर्यटकों को लाना और अगले पांच वर्षों में इस सेक्टर से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक गतिविधि पैदा करना है।

राज्य की नजर खास तौर पर ज्यादा खर्च करने वाले अरब परिवारों पर है। पर्यटन मंत्री पीसी विष्णुनाथ ने सरकार और पर्यटन उद्योग से मिलकर काम करने का आह्वान किया है ताकि केरल को खाड़ी और पश्चिम एशिया के यात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह के तौर पर स्थापित किया जा सके।

पर्यटन, सिनेमा और संस्कृति मंत्री पीसी विष्णुनाथ ने हाल ही में 'इंडो-अरब कनेक्ट 2026' का लोगो जारी किया, जो 31 अगस्त से 2 सितंबर तक कोच्चि में आयोजित होने वाला है। लोगो जारी करने के बाद मंत्री ने कहा कि अरब देशों के पर्यटक केरल की पर्यटन अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

'इंडो-अरब कनेक्ट 2026' के तहत 11 देशों के 175 से ज्यादा अरब ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक कोच्चि आएंगे।

यह समिट केरल के होटलों, रिसॉर्ट्स, आयुर्वेद केंद्रों, हाउसबोट ऑपरेटरों और टूर कंपनियों को अरब खरीदारों के सामने सीधे अपने उत्पाद दिखाने का मौका देगी।

इसमें भारत और पड़ोसी जगहों से 150 से ज्यादा पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी संस्थानों के शामिल होने की उम्मीद है।

राज्य को अरब यात्रियों, खासकर सऊदी अरब, ओमान और यूएई, साथ ही मिस्र, जॉर्डन और ईरान जैसे देशों से आने वाले पर्यटकों—के बीच अपनी पहले से बनी लोकप्रियता से काफी उम्मीदें हैं।

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि अरब पर्यटक रहने, खाने-पीने और खरीदारी पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में से हैं, इसलिए हर नए पर्यटक का आना स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

केरल के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक अहम बात यह है कि अरब यात्री ज्यादातर जून और सितंबर के बीच राज्य में आते हैं, यह समय आम तौर पर घरेलू टूरिज्म के लिए थोड़ा धीमा होता है।

इसलिए, अगर अरब पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती है, तो इससे होटलों और रिसॉर्ट्स को ऑफ-सीजन के दौरान भी ऑक्यूपेंसी और रोजगार बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

अरब दुनिया के साथ केरल के सदियों पुराने संबंध, वहां बड़ी संख्या में मलयाली लोगों का होना और अरबी बोलने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता को अतिरिक्त फायदों के तौर पर पेश किया जा रहा है।

कोच्चि समिट के बाद, अरब प्रतिनिधि 2 से 9 सितंबर तक नौ दिन के 'फैमिलियराइजेशन टूर' (जगहों को जानने-समझने का दौरा) पर जाएंगे, जिसमें वे कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, अलाप्पुझा, कोवलम और वायनाड का दौरा करेंगे।

चूंकि अरब यात्री पहले से ही केरल के विदेशी टूरिस्ट मार्केट का एक अहम हिस्सा हैं, इसलिए राज्य अब इस पुराने संबंध को टूरिज्म के एक बहुत बड़े और ज्यादा फायदेमंद मौके में बदलने की कोशिश कर रहा है।

--आईएएनएस

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