क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की बड़ी उपलब्धि, 52 संस्थानों को मिली जगह : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस वर्ष भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के 52 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है, जबकि 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने ग्लोबल टॉप 550 में जगह बनाई है।

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "शिक्षा के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। यह देखकर गर्व होता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है, जबकि 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने ग्लोबल टॉप 550 में जगह बनाई है। यह उपलब्धि हमारे उच्च शिक्षा इकोसिस्टम की बढ़ती ताकत और उत्कृष्टता के प्रति हमारे संस्थानों, संकाय, शोधकर्ताओं और छात्रों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा इकोसिस्टम 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के हमारे संकल्प का केंद्र है।"

उन्होंने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत परिवर्तनकारी सुधारों से प्रेरित होकर, भारत लगातार ज्ञान और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है।"

उन्होंने देश को गौरवान्वित करने वाले सभी संस्थानों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने की दिशा में भारत की यात्रा को मजबूत करना जारी रखेंगे।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "भारत ग्लोबल हायर एजुकेशन में अपनी मौजूदगी लगातार मजबूत कर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में 52 भारतीय संस्थान शामिल हुए हैं। आईआईटी दिल्ली दुनिया भर में 118वें स्थान के साथ भारत का सबसे ऊंची रैंकिंग वाला संस्थान बना हुआ है, जबकि इसमें आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास भी शामिल हैं।"

शिक्षा मंत्रालय ने पोस्ट में आगे लिखा, "क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में आईआईटी दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे ऊंची रैंकिंग वाला संस्थान बनकर उभरा है, जिसने 2026 में 123वें स्थान से 2027 में 118वें स्थान पर अपनी स्थिति में सुधार किया है। यह उपलब्धि रिसर्च और इनोवेशन के लिए भारतीय संस्थानों की बढ़ती ग्लोबल पहचान को दर्शाती है।"

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की सबसे प्रतिष्ठित सालाना लिस्ट है, जिसे प्रत्येक वर्ष क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) पब्लिश करता है। यह छात्रों को वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा के बारे में फैसले लेने में मदद करता है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम