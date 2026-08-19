कर्नाटक के कावेरी वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में एपीसी में जिलेटिन धमाके की जांच जारी: सीएम शिवकुमार

चामराजनगर (कर्नाटक), 19 अगस्त (आईएएनएस)। हनुआर के पास जंगल में हुई मुठभेड़ में तीन कथित शिकारियों के मारे जाने के बाद कावेरी वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में शिकार रोधी कैंपों (एपीसी) को निशाना बनाने के लिए कथित तौर पर जिलेटिन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। वनकर्मी इसको लेकर चिंतित हैं।

इस बीच बेंगलुरु में बुधवार को हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी मिली और वन मंत्री रामलिंगा रेड्डी जांच की निगरानी कर रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, ये धमाके कथित तौर पर उसी दिन (15 अगस्त) हुए, जिस दिन तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। इस घटना का पता तीन दिन बाद चला।

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में होलेमुरुदट्टी, मिंचिनारेहल्ला और नाला बोली में स्थित दो एंटी-पोचिंग कैंपों (अवैध शिकार विरोधी शिविरों) को उड़ाने के लिए जिलेटिन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया।

अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर एंटी-पोचिंग कैंपों और वन विभाग के कर्मचारियों को निशाना बनाया। आशंका है कि ये हमले जिलेटिन स्टिक का इस्तेमाल करके किए गए।

वन अधिकारी एक बड़ी त्रासदी से बाल-बाल बच गए, क्योंकि गोलीबारी के बाद धमाकों के समय कैंपों में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था।

इस घटना ने कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में काम करने वाले वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।

उस मुठभेड़ के ठीक बाद हुए इन धमाकों ने, जिसमें तीन कथित शिकारी मारे गए थे, इलाके में काम कर रहे वन कर्मचारियों के बीच तनाव बढ़ा दिया है।

अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे जांच करेंगे कि क्या ये धमाके हालिया मुठभेड़ से जुड़े थे और एंटी-पोचिंग कैंपों को निशाना बनाने वालों की पहचान करेंगे।

वन अधिकारियों ने बताया कि एक एंटी-पोचिंग कैंप पर जिलेटिन स्टिक से हमला किया गया और सात अन्य ऐसे कैंपों में बदमाशों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की।

इस बीच, घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार से जब जिलेटिन स्टिक से एंटी-पोचिंग कैंपों को उड़ाने और तमिलनाडु के शिकारियों के शामिल होने की आशंका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे भी कुछ जानकारी मिली है। वन मंत्री जांच की निगरानी कर रहे हैं। मैं इस दौरान कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हम विवरण देंगे।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "हनूर गोलीबारी मामले की गहन जांच चल रही है, और जांच पूरी होने के बाद हम टिप्पणी करेंगे।"

--आईएएनएस

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