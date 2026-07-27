कांवड़ यात्रा से पहले काली सेना के प्रमुख आनंद स्वरूप बोले- 'हरिद्वार में गैर-हिंदू दुकान मिली तो करेंगे कार्रवाई'

हरिद्वार, 27 जुलाई (आईएएनएस)। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने गैर-हिंदू दुकानदारों और व्यापारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के कांवड़ यात्रा से गैर-हिंदुओं की दुकानों को जबरदस्ती हटाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने दावा किया कि गैर-हिंदू हिंदू तीर्थयात्रा को अपवित्र करना चाहते हैं। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से उन्हें पवित्र सामान बेचने से रोकने की अपील की।

स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा, "काली सेना ने पहले ही घोषणा की थी कि अगर कांवड़ मेले में कोई गैर-हिंदू दुकान मिलती है, तो हम उसे जबरदस्ती हटा देंगे। अगर वे हमारी मांगें मान लेते हैं तो ठीक है, वरना कांवड़ यात्रा शुरू होने तक चेकिंग होती रहेगी। अगर उस चेकिंग में कोई गैर-हिंदू मिलता है, तो उसकी फिटनेस की जांच की जाएगी और फिटनेस के साथ-साथ उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि यह एक तीर्थ स्थल है और यह हिंदुओं का मेला है।"

उन्होंने कहा, "जो कोई भी गैर-हिंदू है, वह हमारी यात्रा को अपवित्र करने और उसका अनादर करने के लिए यहां आ रहा है।"

स्वामी आनंद स्वरूप ने आगे कहा, "हिंदुओं को गैर-हिंदुओं से कांवड़ नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही, अगर हमें बिना नेमप्लेट वाली कोई दुकान दिखती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।"

बता दें कि इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई को पवित्र सावन महीने के पहले दिन शुरू होगी, जो 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर जल अभिषेक के साथ समाप्त होगी। इसमें देशभर से शिवभक्त आते हैं, जो हरिद्वार से गंगा नदी का पवित्र जल ले जाते हैं।

उत्तराखंड पुलिस ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए लगभग 6,000 कर्मियों को तैनात किया है। प्रशासन ने मुख्य रास्तों पर सीसीटीवी नेटवर्क और वॉच टावर सहित कड़ी निगरानी व्यवस्था की है। तय कांवड़ मार्गों पर मांस और शराब की दुकानों पर सख्त पाबंदी है।

--आईएएनएस

डीसीएच/