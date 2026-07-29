कांवड़ यात्रा: गौतमबुद्ध नगर में 2500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा की कमान, 3000 कैमरों और ड्रोन से होगी निगरानी

नोएडा, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पावन सावन माह और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और बेहतर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

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उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट ने विद्युत विभाग, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित कर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण किया गया। गौतमबुद्ध नगर से होकर गुजरने वाले 8 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर विशेष व्यवस्था की गई है।

पूरे जिले को सुरक्षा और निगरानी की दृष्टि से 20 जोन और 60 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन और सेक्टर में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे और किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ मार्गों पर सड़क मरम्मत और आवश्यक निर्माण कार्य कराए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर वॉटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं, जहां कांवड़ यात्री विश्राम कर सकेंगे। पीने के पानी, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि चिल्ला रूट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में जल अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। इसे देखते हुए इस मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए करीब 2500 पुलिसकर्मियों को विभिन्न कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थलों पर तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नरेट के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से पूरे जिले में लगे 3,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाएगी।

आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन कैमरों से भी कांवड़ मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अव्यवस्था की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 28 से अधिक अस्थायी पुलिस चौकियां भी स्थापित की गई हैं। इन चौकियों पर पुलिस बल चौबीसों घंटे तैनात रहेगा और श्रद्धालुओं की सहायता के साथ-साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करेगा।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, यातायात नियमों का सम्मान करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि आधुनिक तकनीक, व्यापक सुरक्षा इंतजाम और विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय के जरिए इस वर्ष की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी