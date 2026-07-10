कावेरी जल विवाद: भाजपा ने डीके शिवकुमार पर किसानों से धोखे का लगाया आरोप, केआरएस घेराव की दी चेतावनी

बेंगलुरु, 10 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने शुक्रवार को कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि कावेरी बेसिन में बिगड़ती स्थिति के बावजूद तमिलनाडु को कावेरी का पानी देना जारी रखकर वह राज्य के किसानों के साथ "धोखा" कर रही है।

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उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार पानी छोड़ने से नहीं रुकती और तुरंत सिंचाई सलाहकार समिति (आईसीसी) की बैठक नहीं बुलाती है, तो भाजपा हजारों किसानों के साथ मिलकर कृष्णराज सागर (केआरएस) जलाशय का घेराव करेगी।

एक कड़े बयान में, अशोक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार राजनीतिक कारणों से पड़ोसी राज्य को पानी बहने देकर "किसानों के आंसुओं से अपने हाथ धो रहे हैं"।

यह दावा करते हुए कि कावेरी बेसिन के किसान इस कथित अन्याय के खिलाफ विरोध करने के लिए नदी में खड़े हैं, अशोक ने कहा कि राज्य में कम बारिश हो रही है, झीलें और नहरें सूख रही हैं और खेत सूखे पड़े हैं, जिससे तमिलनाडु को पानी देना जारी रखना अस्वीकार्य है।

उन्होंने मांग की कि सरकार राज्य के जलाशयों में पानी की वास्तविक उपलब्धता का आकलन करने और किसानों को भरोसा दिलाने के लिए तुरंत सिंचाई सलाहकार समिति (आईसीसी) की बैठक बुलाए।

अशोक ने सरकार से तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ना बंद करने का भी आग्रह किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पड़ोसी राज्य के साथ "गुप्त समझौते" के तहत ऐसा कर रही है। उन्होंने आगे मांग की कि खड़ी फसलों की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए गांवों में झीलों, टैंकों और नहरों में पानी छोड़ा जाए।

कन्नड़ लोगों के धैर्य की परीक्षा न लेने की चेतावनी देते हुए, अशोक ने मुख्यमंत्री से मांड्या का दौरा करने और विरोध कर रहे किसानों के गुस्से और पीड़ा को देखने को कहा।

उन्होंने सरकार पर कर्नाटक के किसानों और जल संसाधनों की रक्षा करने के बजाय राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने और राज्य के बाहर के नेताओं को खुश करने का आरोप लगाया।

इसे अंतिम चेतावनी बताते हुए अशोक ने कहा कि अगर सरकार आईसीसी की बैठक बुलाने और किसानों के खेतों के लिए पानी सुनिश्चित करने में विफल रहती है, तो भाजपा कावेरी बेसिन से हजारों किसानों को इकट्ठा करेगी और केआरएस जलाशय का घेराव करके जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।

अशोक ने कर्नाटक सरकार पर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों से किए गए वादों से मुकरने का भी आरोप लगाया और कहा कि प्रस्तावित इंदिरा फूड किट योजना को महीनों की देरी के बाद चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार लाभार्थियों को वादे के मुताबिक फायदे नहीं देती है, तो भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करेगी।

अशोका ने मुख्यमंत्री शिवकुमार से सरकार की "प्रशासनिक विफलता" के बारे में सवाल किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कई अधूरे वादों से गरीब लोगों को गुमराह किया है।

उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने 'अन्न भाग्य' योजना के तहत 10 किलो चावल देने का वादा किया था। लेकिन, पद संभालने के बाद सरकार अतिरिक्त 5 किलो चावल देने में नाकाम रही और इसके बजाय केंद्र से मिलने वाले 5 किलो चावल ही बांटती रही, साथ ही बाकी मात्रा के बदले नकद देने की घोषणा की।

अशोका ने आगे आरोप लगाया कि जब सरकार उस वादे को पूरा नहीं कर पाई, तो उसने 'इंदिरा फूड किट' की घोषणा की, जिसमें अरहर दाल, खाना पकाने का तेल और चीनी शामिल थी, और इसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि अब इस प्रस्ताव को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, जो गरीब परिवारों के साथ धोखा है।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार आठ महीने बाद भी योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में नाकाम रही है। उन्होंने दावा किया कि कॉन्ट्रैक्ट देने को लेकर अंदरूनी झगड़ों की वजह से कानूनी मामले और प्रशासनिक देरी हुई है।

उन्होंने सरकार पर योजना को लागू करने के लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों की कमी का भी आरोप लगाया और कहा कि 'गारंटी योजनाओं' की वजह से राज्य के खजाने पर बोझ पड़ा है। अशोका के मुताबिक, सरकार बीपीएल परिवारों को न्यूट्रिशन किट देने के लिए हर महीने लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च करने में असमर्थ थी।

यह आरोप लगाते हुए कि "कमीशन" से जुड़े अनसुलझे मुद्दों की वजह से योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, अशोका ने कहा कि सरकार ने गरीब परिवारों को उनके पोषण के अधिकार से वंचित कर दिया है।

यह मांग करते हुए कि सरकार तुरंत हर बीपीएल कार्डधारक को शुरू में वादा किए गए सभी फायदे दे, अशोका ने चेतावनी दी कि अगर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो भाजपा सरकार के "यू-टर्न" और "धोखाधड़ी वाली नीतियों" के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस