कड़ी सुरक्षा के बीच बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान गुरुवार को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ।

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चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत उपाय किए हैं।

मतदान से पहले, चुनाव अधिकारियों ने निर्धारित ईवीएम केंद्रों से मतदान कर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री के वितरण की निगरानी की। इसके बाद मतदान दल आवश्यक उपकरण लेकर अपने-अपने बूथों के लिए रवाना हो गए ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

अधिकारियों ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मतदान चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कराया जा रहा है।

बहुचर्चित उपचुनावों के लिए प्रचार अभियान 28 जुलाई को समाप्त हो गया, जिसमें राजनीतिक दलों ने रैलियों, रोड शो और व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास किए।

पटना के शहरी क्षेत्र में स्थित बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने युवा विंग के नेता नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि जन सूरज पार्टी (जेएसपी) ने राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर को नामांकित किया है।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में प्रवेश किया है, जिससे एक कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है।

बांकीपुर में उपचुनाव की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पांच बार के विधायक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए थे, जिससे विधानसभा की सीट खाली हो गई थी।

मध्य प्रदेश के दतिया निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने आशुतोष तिवारी को नामांकित किया है, जो अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर दिग्गज नेता कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है, जो इस सीट से सातवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं।

बैंक घोटाले के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) के साथ पढ़े जाने पर, अयोग्य घोषित किए जाने के बाद दतिया विधानसभा सीट 2 अप्रैल को रिक्त हो गई।

इस बीच, वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई गुजरात की वडोदरा स्थित मंजलपुर विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है।

मंजलपुर उपचुनाव के लिए भाजपा ने सतीश पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी को नामित किया है, जिससे दोनों पार्टियों के बीच सीधे चुनावी मुकाबले का मंच तैयार हो गया है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस