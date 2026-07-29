केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बुधवार को आगामी नीट-यूजी काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए पारदर्शी, योग्यता-आधारित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और छात्र-हितैषी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। समीक्षा में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अंतर्गत चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) के अधीन अन्य सीटों की काउंसलिंग की तैयारियों का आकलन किया गया।

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समीक्षा के दौरान, मंत्री ने चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) और परामर्श प्रक्रिया में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने परामर्श कार्यक्रम, आईटी अवसंरचना, साइबर सुरक्षा तैयारियों, शिकायत निवारण तंत्र, उम्मीदवारों के लिए सुगम्य उपायों और सहभागी संस्थानों के साथ समन्वय की समीक्षा की।

नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता-आधारित होनी चाहिए, साथ ही छात्रों के लिए सुगम अनुभव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मजबूत तकनीकी सहायता बनाए रखें, शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करें और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान काउंसलिंग पोर्टल के सुचारू संचालन को सुगम बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए हर संभव सक्रिय कदम उठाए जाएं।

मंत्री को सूचित किया गया कि नीट-यूजी काउंसलिंग 2026 में पारदर्शिता बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने और प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख प्रौद्योगिकी-आधारित और छात्र-केंद्रित सुधार पेश किए गए हैं ।

प्रमुख सुधारों में से एक है एक बार की भौतिक रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत, जिससे उम्मीदवारों द्वारा बार-बार आने की आवश्यकता काफी कम हो गई है। सीट आवंटन के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से अपनी सहमति दर्ज करा सकेंगे, जिसके लिए वे या तो ' फ्रीज' या 'फ्लोट' विकल्प चुन सकते हैं। जो उम्मीदवार प्रवेश रोकने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सारणी के भीतर अपने आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा, जिसमें मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश शुल्क का भुगतान शामिल है। जो उम्मीदवार अपग्रेडेशन के लिए बाद के दौरों में भाग लेने हेतु फ्लोट विकल्प चुनते हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज सत्यापन सहित प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान, उन्हें आवंटित संस्थान में शारीरिक रूप से उपस्थित होने, मूल दस्तावेज जमा करने या प्रवेश शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाद के काउंसलिंग दौरों में भाग लेने के दौरान उनका अनंतिम प्रवेश वैध रहेगा।

तीसरे चरण की काउंसलिंग तक अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद, जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें मूल दस्तावेजों के सत्यापन, प्रवेश शुल्क के भुगतान और संस्थागत औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने-अपने संस्थानों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। संशोधित ढांचा एक बार भौतिक रिपोर्टिंग, मूल दस्तावेजों का एक बार सत्यापन और प्रवेश शुल्क का एक बार भुगतान सुनिश्चित करता है , जिससे अनावश्यक यात्रा कम होती है, प्रवेश प्रक्रिया सरल होती है और छात्रों को अधिक सुविधा मिलती है।

इस वर्ष शुरू किया गया एक और महत्वपूर्ण सुधार ऑनलाइन त्यागपत्र की सुविधा है। जिन उम्मीदवारों को आवंटित सीट से इस्तीफा देना है, जहां भी लागू काउंसलिंग नियमों और समयसीमा के तहत इसकी अनुमति है, वे अब आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना इस्तीफा जमा कर सकेंगे, जब तक कि सूचना बुलेटिन में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो या एमसीसी द्वारा अलग से अधिसूचित न किया गया हो।

इस समीक्षा में पारदर्शिता और परिचालन दक्षता को मजबूत करने के लिए कई उपायों पर भी प्रकाश डाला गया, जिनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से प्राप्त पूर्व-भरे हुए उम्मीदवार डेटा, ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा सीट मैट्रिक्स का सत्यापन और भाग लेने वाले संस्थानों द्वारा सत्यापन शामिल हैं। विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए पहुंच में सुधार पर विशेष जोर दिया गया है। मूल्यांकन में अधिक सुगमता, पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए, देश भर में नामित मूल्यांकन केंद्रों की संख्या 16 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के 27 जुलाई 2026 के दिशानिर्देशों के अनुसार नामित चिकित्सा बोर्डों द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अब 'पात्रता प्रमाण पत्र' के रूप में जाना जाएगा, जो कार्यात्मक मूल्यांकन के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने के इसके उद्देश्य को दर्शाता है। संशोधित दिशानिर्देश दिव्यांग उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए एक पारदर्शी, एकसमान, साक्ष्य-आधारित और योग्यता-उन्मुख ढांचा स्थापित करते हैं, साथ ही समान अवसर, शैक्षणिक मानक, व्यावसायिक दक्षता और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

नए दिशा-निर्देशों में एक अपीलीय विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड का भी प्रावधान है, जो पात्र उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड के मूल्यांकन के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाता है।

नड्डा को यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के समन्वय से साइबर सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई है। विकलांगता मूल्यांकन बोर्डों, कॉलेज नोडल अधिकारियों और दस्तावेज सत्यापन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि देश भर में परामर्श प्रक्रिया का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

उम्मीदवारों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए एक चौबीसों घंटे टोल-फ्री कॉल सेंटर (1800-102-7637) स्थापित किया गया है। परामर्श प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से द्विभाषी सूचना सामग्री, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और मार्गदर्शन वीडियो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उम्मीदवारों के प्रश्नों के शीघ्र समाधान के लिए एक समर्पित ईमेल आधारित शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 16 जुलाई 2026 को नीट-यूजी 2026 के परिणाम घोषित किए। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएसई (ऑनर्स) नर्सिंग में अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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