केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव का केंद्र से संत गजानन महाराज के 150वें प्रकट दिवस पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करने का आग्रह

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने भारत सरकार से संत गजानन महाराज के 150वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 150 रुपए का स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का आग्रह किया है।

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वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संबोधित पत्रों में जाधव ने संबंधित मंत्रालयों से प्रस्ताव पर विचार करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

अपने पत्रों में जाधव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संत गजानन महाराज फरवरी 1878 में महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में पहली बार प्रकट हुए थे। महाराष्ट्र और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में एक पूजनीय स्थान रखते हैं। शेगांव भारत के प्रमुख तीर्थ केंद्रों में से एक के रूप में विकसित हो गया है, जो देश और विदेश से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।

जाधव ने कहा कि संत गजानन महाराज का जीवन और शिक्षाएं आध्यात्मिकता, भक्ति, करुणा, निस्वार्थ सेवा और मानव कल्याण के संदेश के माध्यम से पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। संत के जीवन और शिक्षाओं का विवरण धार्मिक ग्रंथ श्री गजानन विजय में मिलता है, जिसका उनके अनुयायियों के बीच विशेष स्थान है।

मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और मानवीय सेवा के क्षेत्रों में गजानन महाराज संस्थान, शेगांव के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे आध्यात्मिक और सामुदायिक सेवा के केंद्र के रूप में शेगांव की पहचान और मजबूत होती है। प्रस्तावित पहल संत गजानन महाराज को एक उपयुक्त राष्ट्रीय श्रद्धांजलि होगी। उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित लाखों भक्तों की आस्था और भावनाओं का सम्मान करेगी।

अपने पत्र में मंत्री ने आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेले के उद्घाटन के लिए 25 फरवरी 2026 को भारत की राष्ट्रपति की शेगांव यात्रा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा ने आध्यात्मिकता, संस्कृति और जनसेवा के केंद्र के रूप में शेगांव के महत्व को और भी रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि संत गजानन महाराज का 150वां प्रकट दिवस 17 फरवरी 2028 को मनाया जाएगा, जो देश भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवसर है।

--आईएएनएस

ओपी/एबीएम