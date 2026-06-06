केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह और जेपी नड्डा से पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की मुलाकात

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष के तौर पर केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति से नाराजगी और पार्टी छोड़ने की खबरों के बीच, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

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अमित शाह से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में अमरिंदर सिंह ने कहा कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई और पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

उन्होंने दूसरे पोस्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात का जिक्र किया। सोशल मीडिया पोस्ट में पंजाब के पूर्व सीएम ने लिखा कि नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी. नड्डा से मुलाकात की और पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

सिंह को पोस्ट पर जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लिखा कि नई दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। हमने पंजाब सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की।

बताते चलें कि पंजाब में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, भाजपा ने 28 मई को केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने सुनील जाखड़ की जगह ली, जो राज्य में पार्टी का प्रमुख हिंदू चेहरा थे।

पंजाब भाजपा प्रमुख की नियुक्ति को लेकर पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि ढिल्लों को नियुक्त करने से पहले पार्टी आलाकमान ने उनसे कोई सलाह-मशविरा नहीं किया था।

हालांकि, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी।

पूर्व सीएम ने बधाई देते हुए लिखा कि केवल सिंह ढिल्लों को भारतीय जनता पार्टी पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई। पंजाब भर में पार्टी को मजबूत करने में उन्हें अपार सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम