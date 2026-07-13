केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बीएसएनएल की विकास यात्रा को गति देने के लिए रोडमैप की समीक्षा

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संचार और विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने सोमवार को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की रणनीतिक समीक्षा और योजना बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सभी 28 बीएसएनएल सर्किलों के व्यवसाय और परिचालन प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बीएसएनएल की विकास गति को बनाए रखते हुए देश भर में परिचालन उत्कृष्टता और ग्राहक अनुभव को मजबूत करना था।

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कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों - एंटरप्राइज बिजनेस (ईबी) और कंज्यूमर मोबिलिटी (सीएम) - में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सेवाओं की बिक्री से राजस्व में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 4,418 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 4,017 करोड़ रुपए था। मंत्री सिंधिया ने विशेष रूप से प्रमुख परिचालन मापदंडों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सर्किलों के रूप में चार सर्किलों - जम्मू-कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की।

प्रदर्शन को 'वित्तीय वर्ष की एक मजबूत शुरुआत' बताते हुए सिंधिया ने सभी विभागों से निरंतर क्रियान्वयन और परिचालन अनुशासन के माध्यम से इस गति को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के तीनों इंजन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह एक उत्साहजनक शुरुआत है, लेकिन हमारा उद्देश्य पूरे वर्ष इस गति को लगातार बनाए रखना है। सतत विकास अनुशासित क्रियान्वयन, निरंतर निगरानी और ग्राहक के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से ही संभव है।

प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में, एंटरप्राइज बिजनेस सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा, जिसने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 1,745 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यह 1,463 करोड़ रुपए था, जो वार्षिक आधार पर 19.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कंज्यूमर मोबिलिटी ने 1,724 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के 1,594 करोड़ रुपए से अधिक है, जो 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि कंज्यूमर फिक्स्ड एक्सेस ने 960 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 948 करोड़ रुपए था।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बीएसएनएल के परिवर्तन का अगला चरण बेहतर ग्राहक अनुभव और परिचालन उत्कृष्टता द्वारा संचालित होना चाहिए। मंत्री सिंधिया ने सभी सर्किलों को उच्च ओएलटी अपटाइम, उच्च बीटीएस अपटाइम और कम औसत मरम्मत समय (एमटीटीआर) सहित प्रमुख सेवा गुणवत्ता मापदंडों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

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