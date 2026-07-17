केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बड़ा ऐलान, 2592 युवाओं को मिलेगी नौकरी

अशोकनगर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर को रोजगार का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जिले में 2,592 युवाओं को 20,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह तक के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए चल रही कॉल सेंटर परियोजना का विस्तार किया जाएगा और दूसरे चरण में करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से 2,000 सीटों वाला अत्याधुनिक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा।

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सिंधिया ने कहा कि अशोकनगर में विकसित हो रहा यह कॉल सेंटर प्रदेश में 'लखपति युवा' मॉडल को नई गति देगा और स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलने से पलायन भी रुकेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अशोकनगर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का काम करेगी।

उन्होंने बताया कि अशोकनगर के लिए प्रस्तावित करीब 5,000 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कॉल सेंटर परियोजना इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

इससे एक दिन पहले अशोकनगर दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निर्माणाधीन भाजपा जिला कार्यालय का निरीक्षण किया और इसे अधिक आधुनिक, सुविधाजनक तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिला कार्यालय का निर्माण केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के पार्टी कार्यकर्ताओं की जरूरतों को देखते हुए किया जाना चाहिए। कार्यालय आधुनिक, कार्यात्मक और दीर्घकाल तक संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान सिंधिया ने प्रस्तावित नक्शे और सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने परिसर में अधिक खुले स्थान (ओपन स्पेस) विकसित करने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के लिए परिसर अधिक सुविधाजनक और उपयोगी बनेगा।

जिला भाजपा पदाधिकारियों ने उन्हें बताया कि नए कार्यालय में विभिन्न पार्टी मोर्चों के लिए अलग-अलग कक्ष, लॉन, संगठनात्मक कार्यक्रमों एवं जनसभाओं के लिए मंच, वीआईपी प्रवेश द्वार सहित कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

सिंधिया ने निर्माण एजेंसी को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह भवन केवल भाजपा का जिला मुख्यालय नहीं, बल्कि संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क का सशक्त केंद्र भी बनेगा।

--आईएएनएस

डीएससी