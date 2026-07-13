केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दुर्गापुर स्टील प्लांट का किया दौरा, व्हील एंड एक्सल प्लांट को बताया रेलवे की रीढ़

दुर्गापुर, 13 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में व्हील एंड एक्सल प्लांट का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने प्लांट को भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक इकोसिस्टम की रीढ़ बताया।

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केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा, "मैंने दुर्गापुर स्टील प्लांट में 'व्हील एंड एक्सल प्लांट' का दौरा किया। यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुविधा है, जो भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक इकोसिस्टम की रीढ़ है। फोर्ज्ड रेलवे व्हील बनाने वाले देश के एकमात्र उत्पादक के तौर पर यह प्लांट लोकोमोटिव, कोच, एलएचबी कोच और नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनसेट के लिए पहिए और एक्सल बनाता है। यह रेलवे मैन्युफैक्चरिंग में भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा को काफी आगे बढ़ाता है।"

एचडी कुमारस्वामी ने कहा, "इस सुविधा की उल्लेखनीय प्रगति भारत की बढ़ती निर्माण ताकत और विश्वस्तरीय औद्योगिक क्षमताएं बनाने के हमारे संकल्प को दर्शाती है, जो देश के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने, भारतीय रेलवे का समर्थन करने और आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत के विजन को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य एक्स पोस्ट में लिखा, "मैंने दुर्गापुर स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस) का दौरा किया, जहां मुझे इसके कामकाज, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और ऑपरेशनल क्षमता को बेहतर बनाने के लिए किए गए तकनीकी सुधारों के बारे में जानकारी दी गई।

इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा, एसआईएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार पांडा, इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और दुर्गापुर स्टील प्लांट के वरिष्ठ मैनेजमेंट की मौजूदगी में मैंने इस यूनिट द्वारा हासिल की गई अहम उपलब्धियों की समीक्षा की।

टीम ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिनमें 34 हीट में 340 राउंड का सबसे लंबा कंटीन्यूअस कास्टिंग सीक्वेंस हासिल करना, एक ही राउंड कैंपेन में अब तक की सबसे ज्यादा 56 हीट और वंदे भारत (टीआर-18) के लिए 18 हीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन शामिल है। उन्होंने भरोसे और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के मकसद से किए गए अहम तकनीकी अपग्रेड के बारे में भी बताया, जैसे ब्लूम कास्टर पर सेकेंडरी कूलिंग को नया रूप देना, एयर-ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम, डीह्यूमिडिफायर और रोलर में बदलाव करना।

मंत्री ने कहा कि प्लांट में काम करने वाले लोगों द्वारा दिखाई गई लगन और इनोवेशन हमारे पब्लिक सेक्टर के स्टील प्लांट की जबरदस्त क्षमता को फिर से साबित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम विकसित भारत के विजन के अनुरूप भारत के स्टील सेक्टर को आधुनिक बनाने और ग्लोबल लेवल पर इसकी कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने तीसरे एक्स पोस्ट में लिखा, "दुर्गापुर स्टील प्लांट में मीडियम स्ट्रक्चरल मिल (एमएसएम) का दौरा किया। यह एक अत्याधुनिक सुविधा है जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाई-वैल्यू स्ट्रक्चरल स्टील बनाने में भारत की क्षमताओं को मजबूत कर रही है। यह मिल पैरेलल फ्लैंज बीम, टेपर फ्लैंज बीम, चैनल, एंगल और राउंड जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है, जो कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "एमएसएम जैसी सुविधाएं भारत की इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा रही हैं, इम्पोर्ट पर निर्भरता कम कर रही हैं और आत्मनिर्भर स्टील सेक्टर के विजन को मजबूत कर रही हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम वर्ल्ड-क्लास मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगी।"

--आईएएनएस

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