केंद्र सरकार पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा : ज्योतिरादित्य

ग्वालियर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा।

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मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और पूरे देश के लिए छात्र देश का भविष्य हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर नीट में हुई गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रही है। पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जा रहा है, ताकि कानूनी प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके और दोषियों को समय पर सजा मिल सके।

उन्होंने कहा, "छात्र अपना भविष्य बनाने और देश की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनके हितों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। जो भी हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

उनके ये बयान नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे विवाद के बीच आए हैं। केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि परीक्षा में गड़बड़ी और नकल के मामलों को लेकर उसकी 'जीरो टॉलरेंस' नीति है। जांच एजेंसियों ने पेपर लीक और उससे जुड़े अपराधों के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम