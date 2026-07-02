केतन मर्डर केस: सिया गोयल का पुराना वीडियो वायरल

पुणे, 2 जुलाई (आईएएनएस)। केतन अग्रवाल की कथित हत्या की मुख्य आरोपी सिया गोयल का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक पब में फोन पर गाली-गलौज करती नजर आ रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश का ध्यान खींचने वाले इस हाई-प्रोफाइल मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

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माना जा रहा है कि यह वीडियो दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड किया गया था। इसमें सिया कथित तौर पर एक पब के अंदर बीयर की बोतल जैसी चीज पकड़े हुए और फोन पर बात करती हुई दिखाई दे रही है।

बातचीत के दौरान उसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए और यह कहते हुए सुना जा सकता है, "पहले तो वह मुझे धोखा देता है, फिर मुझे फोन करता है।"

तब से यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे जांच में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई है।

इस वीडियो के अलावा, सिया और सह-आरोपी चेतन चौधरी की कई पुरानी तस्वीरें और क्लिप भी सामने आई हैं।

खबरों के मुताबिक, ऐसे ही एक वीडियो में दोनों को कथित अपराध से कुछ महीने पहले एक क्रिकेट लीग मैच में साथ देखा गया है। हालांकि, जांचकर्ताओं ने आधिकारिक तौर पर इन वीडियो का संबंध हत्या के मामले से नहीं जोड़ा है।

यह मामला पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत से जुड़ा है। आरोप है कि 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले पर उन्हें एक चट्टान से धक्का दे दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी और दोनों इसी साल नवंबर में शादी करने वाले थे।

पुणे ग्रामीण पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल और चेतन चौधरी पर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल, दोनों 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। इस दौरान पुलिस सबूत जुटाने और मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच में जुटी है।

इस बीच, जांच के दौरान पुलिस ने केतन के मोबाइल फोन की भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, केतन की मौत के कुछ समय बाद तक उसका मोबाइल सिया के पास था। बाद में उसने वह फोन केतन के परिवार को सौंप दिया।

हालांकि, अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि उस दौरान फोन का डेटा देखा गया, उसमें कोई बदलाव किया गया या उसे डिलीट किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किसी आरोपी ने फोन या उसमें मौजूद डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी या नहीं।

जारी जांच के तहत पुणे ग्रामीण पुलिस ने बुधवार को लोहागढ़ किले में कथित वारदात वाली जगह पर घटनाक्रम को दोबारा दोहराया। इस दौरान अधिकारियों ने केतन की लंबाई और वजन के बराबर एक फाइबर डमी का इस्तेमाल किया और घटना को समझने के लिए उसे करीब 300 फीट गहरी खाई में गिराया।

लोनावला डिवीजन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गजानन टोम्पे ने कहा कि जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर घटनाक्रम को दोबारा दोहराकर देखा गया।

उन्होंने कहा, "आज हम आरोपी को लोहागढ़ किले में घटनास्थल पर ले गए और वहां पूरी घटना को दोबारा दोहराकर देखा। यह प्रक्रिया जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर की गई। मामले की जांच अभी जारी है और सभी जरूरी तथ्य अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। हम इस मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।"

इस हफ्ते की शुरुआत में पुलिस ने जांच के तहत सह-आरोपी चेतन चौधरी के चलने के तरीके की भी जांच की, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सके।

सोमवार को वडगांव मावल कोर्ट ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी। पुलिस ने अदालत से कहा था कि मामले में सबूत जुटाने, गवाहों से पूछताछ करने और बाकी फॉरेंसिक जांच पूरी करने के लिए उसे और समय चाहिए।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी