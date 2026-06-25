केतन अग्रवाल हत्याकांड: मंगेतर की मौत से पहले प्रेमी से मिली थी सिया, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

पुणे, 25 जून (आईएएनएस)। पुणे के लोहागढ़ किले में हुई घटना की जांच में हर दिन चौंकाने वाले नए खुलासे हो रहे हैं। पुणे के एक बिजनेसमैन के बेटे केतन अग्रवाल की मौत को पहले तो एक हादसा माना गया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। अब धीरे-धीरे केतन की मंगेतर सिया गोयल से जुड़े और भी कई राज सामने आ रहे हैं।

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मामले की जांच में पता चला है कि सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी ने एक वेकेशन ट्रिप के दौरान केतन अग्रवाल की हत्या करने और इसे 'गलती से गिरने' की घटना दिखाने की विस्तार से योजना बनाई थी।

एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें लोहागढ़ किले से अपने मंगेतर को धक्का देकर मारने से पहले सिया गोयल को चेतन चौधरी से एक कैफे में मिलते हुए देखा जा सकता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों 18 जून को पुणे के एक कैफे में मिले थे और वहीं उन्होंने केतन अग्रवाल को खत्म करने की साजिश रची थी।

पुणे पुलिस ने दोनों पर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, हत्या की साजिश रचने के लिए सिया और चेतन 18 जून को पुणे के एक कैफे में मिले थे।

उन्होंने अग्रवाल की हत्या की योजना पर चर्चा की और किले पर ऐसी खास जगहों की पहचान भी की जहां से उसे धक्का देकर मारा जा सके। उसी दिन, सिया गोयल केतन अग्रवाल के साथ लोहगढ़ किले गईं, जबकि चेतन चौधरी चुपके से उनके पीछे-पीछे पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था।

सुबह 10.30 बजे से 11 बजे के बीच सिया ने केतन अग्रवाल के परिवार को फोन करके बताया कि वह एक खाई में गिर गया है। उन्होंने परिवार को बताया कि ट्रैकिंग के दौरान उसका पैर फिसल गया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों ने उसे पीछे से धक्का दिया था।

इससे पहले, पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की थी। सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपियों से कल देर रात तक पूछताछ की गई।

पुणे के एक बड़े व्यापारी के बेटे केतन अग्रवाल की सगाई इस वर्ष फरवरी में सिया गोयल से हुई थी। दोनों परिवार नवंबर में होने वाली एक शानदार शादी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें प्राइवेट जेट और महल जैसे वेन्यू शामिल होने वाले थे।

--आईएएनएस

डीके/वीसी