क्षेत्रीय मौसम विज्ञान ने तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई

चेन्नई, 8 जून (आईएएनएस)। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, कर्नाटक तट और उससे सटे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में व्याप्त निम्न दबाव क्षेत्र का प्रभाव के तमिलनाडु के कई जिलों में सोमवार को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

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मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में दिन के दौरान एक या दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है।

नीलगिरि, तिरुप्पुर, दिंडीगुल, थेनी, कन्याकुमारी, इरोड और सलेम जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोयंबटूर, तेनकासी और तिरुनेलवेली जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसी तरह के मौसम की आशंका है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश से मौजूदा गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि अगले कुछ दिनों तक दिन का तापमान सामान्य स्तर के आसपास रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 8 से 11 जून के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि, बारिश बढ़ने के साथ तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है।

इसी दौरान, क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है।

बारिश की संभावना के बावजूद मौसम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव के कारण कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों में गर्मी से होने वाली असुविधा बनी रह सकती है।

चेन्नई और उसके उपनगरों में दिन भर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शहर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं।

दोपहर और शाम के समय मौसम अस्थिर हो सकता है, जिससे कुछ इलाकों में संक्षिप्त लेकिन तीव्र बारिश की संभावना है। चेन्नई में अधिकतम 39 से 40 और न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

लोगों को लू से होने वाले तनाव से बचाव के लिए सावधानी बरतने और अचानक होने वाली आंधी-तूफान की आशंका के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने जनता से आधिकारिक मौसम संबंधी सलाहों से अवगत रहने का आग्रह किया है, क्योंकि स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न जिलों में वर्षा का पैटर्न भिन्न हो सकता है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस