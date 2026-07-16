कृषि सिंचाई योजना का लाभ कैसे उठाएं किसान भाई, बागवानी अधिकारी ने दी जानकारी

गाजीपुर, 16 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बागवानी अधिकारी आशीष कुमार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।

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उन्होंने गुरुवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि इस योजना के संबंध में हमें शीर्ष नेतृत्व की ओर से साफ निर्देश दिया गया है कि कोई मौजूदा समय में अन्य योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो उसे भी इस योजना से जोड़ना है, ताकि उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उनके मुताबिक, इस योजना के तहत उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से ड्रिप सिंचाई और पोर्टेबल स्प्रेयर जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है।

इन विभागों की ओर से किसानों को मुख्य रूप से 90 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है, ताकि हमारे किसान भाइयों को खेतीबाड़ी करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।

इसके अलावा, बागवानी अधिकारी आशीष कुमार ने यह भी बताया कि कैसे किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए मुख्य रूप से आवेदन करना होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसका अनुपालन करने के बाद ही किसान भाई इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए मुख्य रूप से कुछ दस्तावेज जमा कराने होंगे, जिसमें प्रमुख रूप से बैंक पास बुक, आधार कार्ड और खतौनी वाली फोटो शामिल हैं। इन डॉक्यूमेंट को जमा करने के बाद कोई भी किसान भाई इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। हमारे जनपद में जो भी डीलर काम कर रहे हैं, वे किसान भाइयों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद उनकी जियो टैग फोटो लेने के बाद उसे प्रशासन को जमा कराना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही किसान भाई इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।

--आईएएनएस

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