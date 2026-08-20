कासगंज में मुठभेड़ के बाद तीन गो तस्कर गिरफ्तार, गाजियाबाद में भी एक बदमाश घायल

कासगंज/गाजियाबाद, 20 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के कासगंज और गाजियाबाद में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ के दो मामले सामने आए हैं। कासगंज के अमांपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं, गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक चेन स्नैचर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

कासगंज पुलिस के मुताबिक, अमांपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गो मांस की तस्करी में शामिल हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जावेद उर्फ जाविद के पैर में गोली लगी। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने मौके से भागने की कोशिश कर रहे दो अन्य आरोपियों आलेहसन और मशरूम को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों के कब्जे से करीब एक क्विंटल मांस, तीन अवैध तमंचे, छह कारतूस, 315 बोर के हथियार, एक मोटरसाइकिल और मांस काटने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मामले में अमांपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

उधर, गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्कूटी सवार दो युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस टीम ने संदिग्ध स्कूटी को रोकने का प्रयास किया तो दोनों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी।

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें शादाब उर्फ शाहरुख के पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका साथी समीर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी शादाब की पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर बुधवार रात गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। गिरफ्तार शादाब से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घायल आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस तथा स्कूटी बरामद की है।

--आईएएनएस

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