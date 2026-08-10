किसानों की जमीन के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं, हम बिदादी विरोध-प्रदर्शन का समर्थन करते हैं: बीवाई विजयेंद्र

बेंगलुरू, 10 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने सोमवार को कहा कि बिदादी में किसानों की जमीन को बचाने और उनके हितों की रक्षा करने की दिशा में भाजपा पूरी तरह एकजुट है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा किसानों के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है।

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बेंगलुरु में पत्रकारों से विजयेंद्र ने कहा, “मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि जब कभी-भी जमीनों की सुरक्षा और बिदादी के किसानों के हितों की बात आएगी, तो हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। भाजपा और जेडी (एस) किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके किसानों के हितों को सुरक्षित किया जा सके क्योंकि यही सामान्य उद्देश्य है।”

‘बिदादी पदयात्रा’ में भाजपा की स्थिति को साफ करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है और हम इस मुद्दे को लेकर कतई दिग्भ्रमित नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी जेडी (एस) के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से पिछले हफ्ते फोन पर इस मुद्दे को लेकर बात हुई थी। बातचीत के क्रम में किसानों के पक्ष में भाजपा और जेडी(एस) की संयुक्त पदयात्रा का भी मुद्दा उठा था।

विजयेंद्र ने कहा, “मैंने फोन पर कुमारस्वामी से पिछले हफ्ते बात की थी और उन्होंने बताया था कि भाजपा भी किसानों के साथ है। हमने भाजपा और जेडी (एस) की संभावित संयुक्त पदयात्रा पर भी बात की थी। कुमारस्वामी ने हमारे प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी थी।”

हालांकि, जेडी (एस) ने इसके बाद पदयात्रा के संबंध में आंकड़ों का ऐलान किया। इसके बाद विजयेंद्र ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी की और फैसला किया कि पार्टी में इसे लेकर किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए।

उनके मुताबिक, जब जेडी (एस) ने आंकड़ों का ऐलान किया है, तब से हमने पदयात्रा को सांकेतिक समर्थन देने का फैसला किया है और और किसानों को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही, हम किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा में भी मुखरता से अपनी बात रखेंगे। विजयेंद्र ने साफ किया कि पदयात्रा में उनकी गैर-मौजूदगी का कोई राजनीतिक कारण नहीं है।

उन्होंने कहा कि चिक्कबल्लापुर और कोलार विधान परिषद चुनाव के संबंध में कई कार्यक्रम निर्धारित किए जा चुके थे, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों को कई बार स्थगित कर दिया गया। स्थानीय पार्टी नेताओं के आग्रह के बाद रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। इसके बाद उन्हें कोलार और चिक्कबल्लापुर जाना था क्योंकि उनके कार्यक्रममें कुछ कारणों की वजह से परिवर्तन किया गया था।

विजयेन्द्र ने कहा कि विपक्ष के नेता आर. अशोक समेत भाजपा नेताओं ने पदयात्रा में हिस्सा लिया और प्रतीकात्मक समर्थन दिया।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम