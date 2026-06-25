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'किसी का घर बम से नहीं उड़ने देंगे', संजय राउत के पत्र पर बोले मुख्यमंत्री फडणवीस

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 25, 2026, 09:44 AM
'किसी का घर बम से नहीं उड़ने देंगे', संजय राउत के पत्र पर बोले मुख्यमंत्री फडणवीस

नागपुर, 25 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा मुंबई पुलिस आयुक्त को लिखे गए पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी को भी बम से घर उड़ाने या धमकियों के जरिए भय का माहौल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हम किसी का घर बम से उड़ने नहीं देंगे और किसी को भी ऐसी खोखली धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। यदि कोई धमकी दे रहा है तो पुलिस पूरी तरह सक्षम है और उसे करारा जवाब देगी।"

उन्होंने कहा कि पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है और मामले में उचित एवं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती को पत्र लिखकर हाल ही में शिंदे गुट में शामिल हुए सांसद संजय दीना पाटिल के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है।

राउत ने अपने पत्र में कहा कि नागरिकों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सवाल पूछने और विरोध दर्ज कराने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी छोड़कर गए छह सांसदों को राज्यभर में जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इसी क्रम में संजय दीना पाटिल ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को धमकियां दी हैं।

राउत के अनुसार, मुंबई उत्तर-पूर्व लोकसभा क्षेत्र में मतदाता पाटिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय पाटिल ने उन्हें डराने-धमकाने का रास्ता अपनाया।

राउत ने दावा किया कि पाटिल ने कथित तौर पर कहा, "मुझसे पंगा मत लेना। मेरे खिलाफ प्रदर्शन करने से पहले जीवन बीमा करवा लेना, क्योंकि मैं तुम्हें सीधे कब्रिस्तान या अस्पताल पहुंचा दूंगा। मैंने पहले भी पांच लोगों की हत्या की है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ प्रदर्शन किया तो मैं उस पर बम फेंक दूंगा या उसके घर में घुसकर मार डालूंगा।"

इन कथित बयानों का हवाला देते हुए राउत ने मांग की कि पाटिल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं पांच लोगों की हत्या करने की बात स्वीकार की है।

इसके अलावा राउत ने पाटिल के घर पर आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की मदद से छापा मारने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि किसी मौजूदा सांसद द्वारा बम इस्तेमाल करने की धमकी देना बेहद गंभीर मामला है। यदि उनके घर में बम बनाए जा रहे हैं तो इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

इस विवाद के बाद मुंबई उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ठाकरे और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

--आईएएनएस

डीएससी