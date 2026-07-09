किसी भी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए: शिवकुमार

बेंगलुरु, 9 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को पूरा समर्थन देगी कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

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वे सुवर्ण विधान सौधा में आयोजित बेलगावी मंडल स्तरीय प्रगति समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

मतदाता सूची संशोधन के बारे में बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि जिनके मतदान अधिकार बरकरार रखे गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ मिलेंगे। जो मतदाता नहीं हैं, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे। इसलिए, हम प्रत्येक वार्ड और क्षेत्र में सहायता केंद्र खोल रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इनका उपयोग करें।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रक्रिया से संबंधित सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार इसके कार्यान्वयन में चुनाव आयोग के साथ सहयोग कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार भारत निर्वाचन आयोग को हर संभव सहयोग दे रही है। प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए और सरकार जहां भी आवश्यक होगा, सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक घर में कम से कम तीन बार जाकर पात्र मतदाताओं को आवश्यक आवेदन पत्र वितरित करें।

उन्होंने कहा कि सरकार मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण में लोगों की सहायता के लिए प्रत्येक वार्ड और इलाके में सहायता केंद्र भी स्थापित करेगी।

शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और नागरिकों से सरकार द्वारा स्थापित सहायता केंद्रों का उपयोग करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। हर योग्य नागरिक के मतदान अधिकार की रक्षा करना हमारा दायित्व है। मतदान अधिकारियों को हर घर में कम से कम तीन बार जाना होगा और सरकार सभी आवश्यक सहायता और दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। किसी भी योग्य मतदाता को अपना मतदान अधिकार नहीं खोना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राजनेता हर पांच साल में एक बार जनता का जनादेश मांगते हैं। लेकिन सरकारी अधिकारी हर दिन जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करना केवल प्रशासनिक चूक नहीं है, यह जनता के साथ विश्वासघात है।

--आईएएनएस

एमएस/