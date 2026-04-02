Siddaramaiah Police Speech : कर्नाटक में अपराध नियंत्रण को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस को कड़े कदम उठाने का दिया निर्देश

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा कि राज्य में विभिन्न अपराधों पर कड़े नियंत्रण के चलते कर्नाटक दोषसिद्धि दर के मामले में आगे है। हालांकि, कुछ श्रेणियों में अपराध दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने और कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया।

बेंगलुरु के कोरमंगला स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित 'पुलिस ध्वज दिवस' समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को "मुख्यमंत्री पदक" प्रदान किया और विभाग के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में कोई अपराध या अवैध गतिविधि संबंधित थाना अधिकारी की जानकारी के बिना नहीं हो सकती, इसलिए जवाबदेही आवश्यक है।

सिद्धारमैया ने राज्य में अपराध नियंत्रण के प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि दोषसिद्धि दर अच्छी स्थिति में होने के बावजूद जिन अपराधों की दर उच्च है, उनको कम करने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने साइबर अपराधों और अन्य उभरते खतरों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग का भी आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी 24 घंटे की सेवा समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने दोहराया कि महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस से संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

सिद्धारमैया ने कानून-व्यवस्था और राज्य के आर्थिक विकास के बीच संबंध पर भी जोर देते हुए कहा कि एक कुशल और जिम्मेदार पुलिस व्यवस्था समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य को नशामुक्त बनाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुलिस विभाग को पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने पुलिसकर्मियों द्वारा 24 घंटे निभाई गई कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की और कहा कि उनकी सतत सेवा ने समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्गों और बेसहारा लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय इस पहलू को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कानून-व्यवस्था और राज्य की आर्थिक प्रगति के बीच सीधा संबंध बताया।

उन्होंने कहा कि यदि पुलिस विभाग जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ काम करता है, तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में सकारात्मक योगदान देगा। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री जी. परमेश्वर और पुलिस महानिदेशक व सभी जोन के महानिरीक्षक भी उपस्थित थे।

--आईएएनएस