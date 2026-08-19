कर्नाटक भाजपा विधायकों ने मंत्री नागेंद्र को हटाने की मांग को लेकर विधान सौधा में विरोध प्रदर्शन किया

बेंगलुरु, 19 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा विधायकों ने बुधवार को विधान सौधा में योजना और सांख्यिकी मंत्री बी. नागेंद्र को वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले के आरोपों के चलते हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

यह विरोध प्रदर्शन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई. विजयेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक के नेतृत्व में विधान सौधा में केंगल हनुमंतैया की प्रतिमा के पास किया गया। भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए और नागेंद्र के इस्तीफे की मांग करते हुए पोस्टर और प्लेकार्ड दिखाए।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि अगर राज्य सरकार में थोड़ी भी 'इज्जत और गरिमा' है, तो उसे तुरंत नागेंद्र का इस्तीफा लेना चाहिए और विधानसभा को काम करने देना चाहिए ताकि सूखे, कथित केपीएससी घोटाले और राज्य के सामने मौजूद अन्य समस्याओं जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सके।

विजयेंद्र ने कहा कि भ्रष्टाचार को जाति का रंग देने की साजिश न रचें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को दलित और आदिवासी समुदायों पर हमले के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पिछले दो दिनों से सभी जिला मुख्यालयों में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा तथा जेडीएस मिलकर विधानसभा के अंदर नागेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं।

विजयेंद्र ने सवाल किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार नागेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नागेंद्र को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि विधानसभा अपना काम कर सके और राज्य के अहम मुद्दों पर चर्चा हो सके।

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए तय फंड सरकारी खजाने में आना चाहिए और उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।

अशोक ने दावा किया कि हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि दलितों के लिए तय पैसा दलितों पर ही खर्च हो।

सरकार से सवाल करते हुए अशोक ने पूछा कि सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से विधानसभा की कार्यवाही में बाधा क्यों डाली जा रही है।

अशोक ने मांग की कि आप एक व्यक्ति के लिए सदन की कार्यवाही में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्या और कोई दलित नहीं है? आपकी पार्टी में 10 से 12 और एसटी विधायक हैं। नागेंद्र का इस्तीफा लें और उनमें से किसी एक को मंत्री बनाएं।

भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अपनी मांग दोहराई कि वाल्मीकि कॉर्पोरेशन में कथित गड़बड़ियों को लेकर नागेंद्र पद छोड़ें।

विपक्ष, योजना और सांख्यिकी मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उन पर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास कॉर्पोरेशन में कथित गड़बड़ियों में शामिल होने का आरोप है। इस विरोध के बीच, कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बयान दिया और विपक्ष से अपना विरोध खत्म करके इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने की अपील की।

आदिवासी कल्याण मामले में इस्तीफे की मांग और विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने वाली भाजपा और जेडीएस पर प्रतिक्रिया देते हुए, योजना और सांख्यिकी मंत्री बी. नागेंद्र ने बुधवार को विपक्ष पर उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 'मनुवादी' कैबिनेट से एक दलित और आदिवासी नेता को हटाने की साजिश रच रहे हैं। मंत्री ने विपक्ष द्वारा इस्तीफे की लगातार मांग पर सवाल उठाया, जबकि सरकार विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार थी।

--आईएएनएस

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