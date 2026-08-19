कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदनों ने पूर्व शिक्षा मंत्री बीसी नागेश को श्रद्धांजलि दी

बेंगलुरु, 19 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदनों ने बुधवार को पूर्व शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीसी नागेश के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और भाजपा नेताओं ने पूर्व मंत्री के साथ अपने लंबे जुड़ाव और दोस्ती को याद किया और उनके योगदान की सराहना की।

पूर्व मंत्री नागेश (65) का मंगलवार को बेंगलुरु में अपनी बेटी के घर पर कुछ समय की बीमारी के बाद निधन हो गया। तिप्तूर से दो बार विधायक रहे नागेश, बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में 2021 से 2023 के बीच स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री थे।

उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए भाजपा के राज्य कार्यालय 'जगन्नाथ भवन' में रखा गया था। अंतिम संस्कार तिप्तूर में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि पूर्व मंत्री नागेश ने शिक्षा के क्षेत्र में मंत्री के तौर पर अच्छा काम किया। वह एक ईमानदार व्यक्ति थे।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने आज यहां पूर्व मंत्री बीसी नागेश के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात की।

उन्होंने याद करते हुए कहा कि नागेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन लाने के लिए बहुत प्रयास किए। जब ​​भी मैं नोनाविनाकेरे जाता था, तो वह नोनाविनाकेरे मठ के सभी कार्यक्रमों में मेरे साथ शामिल होते थे। वह हर मौके पर सहयोगी रहे।

उन्होंने कहा कि नागेश के परिवार के सदस्यों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। यह प्रकृति का नियम है। हमें इसी नियम के दायरे में काम करना होगा। नागेश के अच्छे काम आज भी मौजूद हैं। भले ही उनके निर्वाचन क्षेत्र की आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहां लोगों का बहुत भरोसा जीता और एक जन-प्रतिनिधि के तौर पर सेवा की। उनकी आत्मा को शांति मिले।

उन्होंने आगे कहा कि पूरे सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करके नागेश को उचित श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके परिवार, रिश्तेदारों और चाहने वालों को उनके निधन का दुख सहने की शक्ति दें।

उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे कल दिल्ली में एक मीटिंग और तमिलनाडु में गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई एक मीटिंग में शामिल होना है, इसलिए मैं आज विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे पाऊंगा।

विधान परिषद में बोलते हुए परमेश्वर ने कहा कि नागेश उनके करीबी दोस्त थे और उन्होंने विधायक और मंत्री दोनों के तौर पर अहम योगदान दिया था।

परमेश्वर ने याद करते हुए कहा कि वह मेरे करीबी दोस्त थे। उन्होंने विधायक और मंत्री के तौर पर अच्छा काम किया। जब भी वह मंत्री के तौर पर काम करते थे, तो वह मुझे फोन करते थे और अपने जिले के विकास के बारे में सुझाव मांगते थे।

1994 की एक घटना को याद करते हुए परमेश्वर ने कहा कि नागेश व्यक्तिगत रूप से उनके घर आए थे और उनसे भाजपा में शामिल होने का आग्रह किया था।

परमेश्वर ने कहा कि वह मेरे घर आए और मुझसे भाजपा में शामिल होने के लिए कहा, यह कहते हुए कि मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि अनंत कुमार ने उन्हें भेजा था और कहा था कि वह किसी तरह मुझे भाजपा में शामिल होने के लिए मना लें। उन्होंने कहा कि एलके आडवाणी तुमकुरु आ रहे थे और वे मेरे लिए टिकट की घोषणा करना चाहते थे।

परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

नागेश की पृष्ठभूमि को याद करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मंत्री उस समय तिप्तूर में पहले से ही एक प्रमुख और अमीर व्यक्ति थे और उन्हें सार्वजनिक जीवन में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

परमेश्वर ने कहा कि इसके बावजूद, उन्होंने खुद को जनसेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। नागेश बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने मंत्री के तौर पर अच्छा काम किया। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वे वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते थे।

परमेश्वर ने नागेश के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

--आईएएनएस

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