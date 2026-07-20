क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्रियों ने किया नमन और दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। क्रांतिकारी, अमर शहीद बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी है।

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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी, अमर बलिदानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशः नमन! बटुकेश्वर जी का जीवन संघर्ष व देशभक्ति का अप्रतिम उदाहरण है जो युवाओं को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, "महान क्रांतिकारी, अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक, अमर शहीद बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशः नमन! उनका अद्वितीय बलिदान और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण हम सभी को कर्तव्यनिष्ठा, देशभक्ति और राष्ट्रहित के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, "महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, मां भारती के अमर सपूत एवं वीर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आपने जिस निर्भीकता, अदम्य साहस और अटूट संकल्प के साथ स्वाधीनता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया, वह सदैव देशवासियों को राष्ट्रसेवा और देशभक्ति के पथ पर प्रेरित करता रहेगा। मातृभूमि के प्रति आपका समर्पण और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आपका आदर्श सदैव स्मरणीय रहेगा।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, स्वतंत्रता सेनानी, बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अमर शहीद भगत सिंह जी के साथ केन्द्रीय विधानसभा में बम धमाके कर स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में अहम भूमिका निभाई। उनका जीवन राष्ट्र सेवा व निष्ठा का अनुकरणीय अध्याय है।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, "महान क्रांतिकारी और मां भारती के अमर सपूत बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सेंट्रल असेंबली में ऐतिहासिक बम विस्फोट कर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाले बटुकेश्वर दत्त का अद्वितीय साहस, सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रभक्ति हर देशवासी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, "राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक एवं महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। मां भारती की स्वतंत्रता हेतु उनका अतुलनीय समर्पण, संघर्ष एवं बलिदान राष्ट्रसेवा का अमूल्य पाथेय है।"

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने एक्स पर लिखा, "मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस