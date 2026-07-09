करूर दौरे पर सीएम विजय, भगदड़ पीड़ितों के परिजनों से करेंगे मुलाकात

चेन्नई, 9 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय शुक्रवार को करूर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 2025 की करूर भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। साथ ही पात्र परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी औद्योगिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

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यह दौरा 27 सितंबर, 2025 को वेलुचामिपुरम में टीवीके के एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ के करीब दस महीने बाद हो रहा है। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।

यह हादसा हाल के वर्षों में तमिलनाडु में किसी राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हुई सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है।

आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे चेन्नई से विमान से रवाना होंगे। तिरुची पहुंचने के बाद वह सड़क मार्ग से करूर जाएंगे। वहां उनका पहला कार्यक्रम करूर-सलेम बाईपास रोड स्थित एटलस कलैयारंगा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करना होगा। इस दौरान वह कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी करेंगे।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विजय, भगदड़ में अपने परिजनों को खोने वाले 32 पात्र परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

वह विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता और अन्य कल्याणकारी लाभ भी वितरित करेंगे।

इस दौरे का एक प्रमुख कार्यक्रम करूर में करीब 1,700 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली एक निजी गैर-चमड़े के जूते बनाने की फैक्ट्री की आधारशिला रखना होगा।

इस प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना से करीब 13,500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसे क्षेत्र के औद्योगिक विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए सरकारी पर्यटन गृह जाएंगे। इसके बाद वह भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के शोकाकुल परिवारों से मुलाकात करेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य परिवारों को सरकार के निरंतर समर्थन और पुनर्वास प्रयासों के बारे में आश्वस्त करना है।

इस यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करूर जिले भर में लगभग 6,500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, साथ ही मुख्यमंत्री के यात्रा मार्ग और सभी आयोजन स्थलों पर विस्तृत सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए यातायात में जरूरी बदलाव किए गए हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। करूर में अपने सभी कार्यक्रम पूरे करने के बाद मुख्यमंत्री विजय सड़क मार्ग से तिरुची हवाई अड्डे लौटेंगे और वहां से उसी दिन चेन्नई के लिए रवाना होंगे।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम