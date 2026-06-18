कर्नाटक: विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को शिवकुमार ने किया खारिज

बेंगलुरु, 18 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को विधान परिषद चुनाव में संभावित क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसके लिए कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई है और उन्हें मतदान में हिस्सा लेने वाले विधायकों के विवेक पर पूरा भरोसा है।

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बेंगलुरु स्थित विधान सौधा में मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिवकुमार ने कहा कि गुप्त मतदान प्रणाली होने के कारण क्रॉस वोटिंग को लेकर अभी से अटकलें लगाना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा, "हम क्रॉस वोटिंग में शामिल नहीं होना चाहते और न ही हमें इसके बारे में कोई जानकारी है। यह गुप्त मतदान वाला चुनाव है। शाम छह बजे तक इंतजार कीजिए, परिणाम सामने आ जाएगा। आखिर इसकी चिंता किसे है?"

मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष रणनीति की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार सभी विधायक जनता के चुने हुए समझदार प्रतिनिधि हैं और उन्होंने अपनी प्राथमिकता तथा विवेक के आधार पर मतदान किया होगा।

शिवकुमार ने बताया कि उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर उस समय तक मतदान नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके जल्द पहुंचने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से वह विधायकों के साथ बैठकें कर रहे थे, लेकिन इसका उद्देश्य राजनीतिक प्रबंधन नहीं बल्कि मतदान प्रक्रिया को सही तरीके से समझाना था।

उन्होंने कहा कि वरीयता आधारित मतदान प्रणाली काफी जटिल है और इस बार करीब 60 से 70 विधायक पहली बार चुने गए हैं। ऐसे में छोटी सी गलती भी मतपत्र को अमान्य बना सकती है। उन्होंने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के कारण वहां अक्सर बड़ी संख्या में मत अमान्य घोषित हो जाते हैं।

क्रॉस वोटिंग की अटकलों को खारिज करते हुए शिवकुमार ने कहा कि ऐसी चर्चाओं का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके सभी दलों के विधायकों से अच्छे संबंध हैं और वह राज्य के सभी 224 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं।

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा चुनाव में "निम्न स्तर की राजनीति" नहीं करने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा कि वह ऐसी "बकवास और अनावश्यक टिप्पणियों" पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते।

उन्होंने कहा, "वह एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें अपने पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। यही उनके लिए बेहतर होगा।"

कुमारस्वामी पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "ईर्ष्या की भी दवा होती है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।"

--आईएएनएस

डीएससी