कर्नाटक विधान परिषद चुनाव: कांग्रेस ने पांचों सीटें जीतीं, भाजपा को दो सीटें; जेडी(एस) प्रत्याशी हारे

बेंगलुरु, 18 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक विधान परिषद की सात सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित कर दिए गए। चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी सभी पांच सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दो सीटें मिलीं। वहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सहयोगी जनता दल (सेक्युलर) के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा।

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इस परिणाम को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता और भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने भी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था और डी.के. शिवकुमार को चुनौती दी थी, ऐसे में जेडी(एस) उम्मीदवार की हार उनके लिए भी बड़ा झटका मानी जा रही है।

कांग्रेस को इस चुनाव में अपेक्षा से 11 अतिरिक्त वोट मिले। बताया जा रहा है कि पार्टी के पक्ष में भाजपा के तीन विधायकों और जेडी(एस) के छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह कर्नाटक के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस के पांच उम्मीदवारों की जीत नहीं, बल्कि राज्य की जनता की जीत है और इससे कर्नाटक की राजनीति में नया अध्याय शुरू हुआ है।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद, वरिष्ठ नेता बी.एस. शिवन्ना, टिप्पन्नप्पा कामकनूर, एआईसीसी सचिव पी.वी. मोहन और कांग्रेस कोषाध्यक्ष विनय कार्तिक पहले ही दौर की मतगणना में विजयी घोषित हो गए।

सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के पास 135 विधायकों, एक एसकेपी सदस्य और दो निर्दलीय विधायकों सहित कुल 138 विधायकों का समर्थन था, लेकिन अंततः पार्टी के उम्मीदवारों को 151 विधायकों का समर्थन मिला, जो अनुमान से 11 वोट अधिक है।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास दो निर्दलीय सदस्यों सहित 64 विधायकों का समर्थन था, लेकिन उसे केवल 56 प्रथम वरीयता मत मिले, जबकि भाजपा का एक वोट अमान्य घोषित हो गया। वहीं, 18 सदस्यीय जेडी(एस) को केवल 14 वोट मिले।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य की जीत पर उन्हें खुशी है, लेकिन मतदान के पैटर्न से यह स्पष्ट हुआ है कि पार्टी के तीन वोट कांग्रेस के पक्ष में चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायकों की पहचान कर पार्टी उचित कार्रवाई करेगी।

मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार बी.के. हरिप्रसाद, टिप्पन्नप्पा कामकनूर, पी.वी. मोहन और बी.एस. शिवन्ना को 30-30 वोट मिले, जबकि विनय कार्तिक को 32 वोट प्राप्त हुए। भाजपा के रघु कौटिल्य को 29 और लिंगराज पाटिल को 27 वोट मिले। जेडी(एस) उम्मीदवार गोविंदराजू को केवल 14 वोट हासिल हुए।

जीत के बाद कांग्रेस उम्मीदवार टिप्पन्नप्पा कामकनूर ने पार्टी नेतृत्व, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और अन्य नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यदि गृह मंत्री प्रियंक खड़गे का समर्थन नहीं मिलता तो उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता। उन्होंने उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल और उत्तर कर्नाटक के अन्य नेताओं का भी धन्यवाद किया।

कांग्रेस के पांचवें उम्मीदवार विनय कार्तिक को 32 वोट मिले, जो पार्टी के अन्य चार उम्मीदवारों से अधिक हैं। शुरुआती चार उम्मीदवारों की घोषणा के बाद डी.के. शिवकुमार ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। विनय कार्तिक को शिवकुमार का करीबी सहयोगी और दूर का रिश्तेदार माना जाता है।

चुनाव में कांग्रेस को कुल 11 अतिरिक्त वोट मिले। निष्कासित भाजपा विधायक शिवराम हेब्बार और एस.टी. सोमशेखर के अलावा भाजपा के तीन अन्य विधायक और जेडी(एस) के छह विधायक भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाले बताए जा रहे हैं।

प्रत्येक उम्मीदवार को जीत के लिए 27.63 वोटों की आवश्यकता थी। भाजपा उम्मीदवार लिंगराज पाटिल को पहले दौर में केवल 27 वोट मिले थे और वह आवश्यक संख्या तक नहीं पहुंच सके थे। हालांकि, जेडी(एस) उम्मीदवार गोविंदराजू के बाहर होने के बाद मतों के स्थानांतरण से वह अंततः विजयी हो गए।

चुनाव में कुल 222 वोट पड़े, जिनमें से एक मत अमान्य घोषित किया गया, क्योंकि मतदाता ने वरीयता क्रम सही तरीके से अंकित नहीं किया था।

--आईएएनएस

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