कर्नाटक : उत्तर कन्नड़ में भीषण सड़क हादसा; छह लोगों की मौत, तीन घायल

कन्नड, 9 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

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यह दुर्घटना येल्लापुर तालुक के आरतीबैल स्थित बालागारा क्रॉस के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-52 (एनएच-52) पर सुबह करीब 1:30 बजे हुई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई।

पुलिस के अनुसार, धारवाड़ से नौ लोग एक क्रूज़र वाहन में सवार होकर धर्मस्थल और चिकमगलूर की यात्रा पर निकले थे। येल्लापुर पुलिस थाना क्षेत्र के बालागारा क्रॉस के पास पहुंचने पर वाहन चालक संजीव बापा मैलारा अंगड़ी (33) ने कथित तौर पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क की दाईं ओर ले जाकर सामने से आ रही एक लॉरी से टक्कर मार दी। आमने-सामने की इस भीषण भिड़ंत में क्रूज़र वाहन के चालक समेत छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हुबली स्थित केईआईएमएस (केआईएमएस) अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान संजीव बापा मैलारा अंगड़ी (33), अक्षय तेजप्पा मुरलावर (26), अभिषेक ईश्वर (28), अभिषेक मल्लेश मदबावी (27), बसप्पा देवप्पा कनक (38) और मंजूनाथ अशोक चुलकी (33) के रूप में हुई है। सभी मृतक धारवाड़ जिले के रहने वाले थे।

वहीं, हादसे में घायल लोगों की पहचान शिवराज गुरप्पा माडीवाला (22), सचिन (26) और चन्नबसु बसलिंगैया संपागांववी मठ (28) के रूप में हुई है। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में शिवराज गुरप्पा माडीवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत के आधार पर येल्लापुर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 281, 125(बी) और 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम