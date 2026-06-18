कर्नाटक परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर भाजपा सख्त

बेंगलुरु, 18 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा ने गुरुवार को कहा कि विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान की जाएगी। पार्टी ने चेतावनी दी कि भाजपा के साथ विश्वासघात करने वाले नेताओं का पर्दाफाश होगा।

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विधान परिषद चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा अपने उम्मीदवारों लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य की जीत से खुश है।

उन्होंने कहा, ''हमें खुशी है कि हमारे उम्मीदवार लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य विधान परिषद चुनाव में विजयी हुए हैं।''

मतदान के पैटर्न का जिक्र करते हुए अशोक ने कहा कि तीन वोट दूसरी तरफ चले गए और एक वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस पूरे मामले की विस्तार से जांच करेगी और पार्टी के भीतर चर्चा करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

उन्होंने कहा, ''हम पता लगाएंगे कि किसने क्रॉस वोटिंग की और इसके पीछे क्या कारण थे। इस मुद्दे पर पार्टी मंच पर चर्चा होगी और उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।''

विधान परिषद चुनाव में विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, जिससे कांग्रेस को विधानसभा में अपनी अपेक्षित संख्या से अधिक वोट मिले। हालांकि, इस झटके के बावजूद भाजपा उम्मीदवार लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य सात सदस्यीय परिषद चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहे।

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि पार्टी विधान परिषद चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग की आंतरिक समीक्षा करेगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित फैसला लिया जाएगा।

मल्लेश्वरम स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय जगन्नाथ भवन में विजयी उम्मीदवारों का सम्मान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में विजयेंद्र ने भाजपा उम्मीदवार रघु कौटिल्य और लिंगराज पाटिल को जीत की बधाई दी।

मतदान के पैटर्न का उल्लेख करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि लिंगराज पाटिल को मिलने वाले तीन वोट दूसरी तरफ चले गए, जबकि रघु कौटिल्य को मिलने वाला एक वोट अमान्य घोषित हो गया। उन्होंने कहा कि पार्टी यह पता लगाएगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था और इसके पीछे क्या कारण थे। पूरी समीक्षा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

इस कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। इनमें विधायक हरीश पूंजा और महेश तेंगिनाकाई, विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद, पूर्व सांसद एस. मुनिस्वामी, भाजपा प्रदेश महासचिव पी. राजीव, बेंगलुरु उत्तर जिला अध्यक्ष एस. हरीश और बेंगलुरु मध्य जिला अध्यक्ष सप्तगिरि गौड़ा शामिल थे।

विधान परिषद चुनाव में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, जिससे कांग्रेस को विधानसभा में अपनी अपेक्षित ताकत से अधिक वोट मिले। भाजपा ने संकेत दिया है कि वह मतदान के पैटर्न की बारीकी से जांच करेगी और पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने वालों की पहचान करेगी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी